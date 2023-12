Torcida do Vitória reprova mudança de nome, mas aceita vender naming rights para a Fatal Model

O Vitória revelou nesta segunda-feira os resultados das enquetes realizadas envolvendo a Fatal Model, uma das patrocinadoras do clube. Os torcedores reprovaram uma mudança no nome da agremiação, mas concordaram com a negociar pelo naming rights do Barradão.

Nas últimas semanas, o nome do site de acompanhantes ganhou as páginas esportivas ao oferecer uma proposta de R$ 200 milhões para o clube passar a se chamar 'Fatal Model Vitória'. A iniciativa, que não passou de uma ação de marketing, foi votada entre os sócios e acabou sendo reprovada com 86,69% dos votos.

A enquete, que alcançou mais de 15 mil sócios do Vitória, deu sinal positivo para o Vitória negociar o naming rights do Barradão, com 73,42% dos votos. A proposta seria de R$ 100 milhões, mas ainda não foi confirmada oficialmente. Caso seja oficializada, pode mudar o status do clube, que acabara de retornar à elite do futebol nacional.

"A parceria com o Fatal Model tem sido muito especial para nós. Agora, com essa possibilidade de inclusão no nome do nosso estádio, a união tem tudo para ficar ainda mais relevante e duradoura. Contar com o apoio dos nossos torcedores é essencial, estamos contentes em conseguir novas oportunidades de receita para aumentar cada vez mais a força do Vitória no futebol brasileiro", disse o presidente do clube, Fábio Mota.

A ideia da Fatal Model é adquirir o naming rights do estádio por dez anos. A negociação deve acontecer mais efetivamente em 2024 e para aceitá-la o Vitória precisa ter apenas um consenso entre os membros da sua diretoria.

"Nosso maior objetivo é tornar o Vitória ainda mais forte para as próximas temporadas, com essa parceria que vem sendo um sucesso desde o início. Mais uma vez, o torcedor do Vitória se mostrou aberto ao debate e, nestes dias de votações, colocaram suas opiniões de maneira democrática. Estamos muito felizes por termos esse canal direto com a torcida, com todos os envolvidos buscando sempre o que consideram ser o melhor para o clube", afirmou Nina San, diretora da Fatal Model.

O Vitória ainda exaltou em nota a importância da torcida nesta nova fase. "Como a nossa parceria sempre foi pautada no respeito mútuo, nada mais justo do que pedir a opinião dos torcedores do Leão, as pessoas que mais vivem o Colossal no dia a dia. Após mais de 15.000 votos, as negociações para a compra dos naming rights do Barradão serão abertas."

O clube pretende modernizar o Barradão, que ganharia cadeiras e nova cobertura. A capacidade seria de 50 mil torcedores, com camarotes, praça de alimentação e museu. Os custos girariam na casa dos R$ 330 milhões.