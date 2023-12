Guilherme Macuglia será auxiliar de Axel no São Caetano

O São Caetano continua se estruturando para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-3 em 2024. No último fim de semana, a diretoria anunciou Guilherme Macuglia, que volta ao clube depois de 15 anos. O profissional foi técnico da equipe principal no Campeonato Brasileiro da Série B em 2008, ocasião que o Azulão terminou na nona posição. “Aqui sempre foi muito bom para trabalhar e tenho sentido um clima muito positivo no clube desde a minha chegada. Senti muito foco e motivação que começa na diretoria e contagia funcionários e atletas”, declarou.

Também no fim de semana o São Caetano apresentou o novo fisioterapeuta, o gaúcho Wagner Guterres, que chega para comandar o departamento de fisioterapia do elenco profissional.

Já para compor o elenco que vai disputar o Paulista, o clube apresentou o zagueiro Vitor, que tem passagens pelo Caxias e Juventude, e defendeu o Macaé-RJ nesta temporada. Conhecido pela versatilidade, o atleta de 29 anos também joga pela lateral-esquerda. “Alegria grande estar aqui. Vou procurar fazer um bom trabalho para recolcoar esse time nas divisões que ele merece. Objetivo maior é chegar no meio do ano que vem com o acesso garantido”, falou.