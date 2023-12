Passagem para a glória

Em sua primeira viagem internacional, Gabriel Bastida, 8 anos, voltou com a mala bem mais pesada do que quando embarcou. O atleta da Gênesis Academy Brasil trouxe na bagagem a medalha de ouro do European Kids Jiu-Jitsu, disputado no início do mês em Dublin, na Irlanda. O título é o mais importante da coleção do garoto, que já tem aproximadamente 60 medalhas, dentre elas a do Campeonato Mundial, conquistado ano passado, em São Paulo, e duas do Brasileiro (2022/23).

Na competição europeia, Gabriel fez três lutas e venceu todas por finalização, sem perder sequer um ponto durante os combates. Nas quartas de final superou o búlgaro Todor Ivanov Lazarov. Nas semifinais, bateu Denis Patrick Flynn, da Irlanda, e chegou ao título ao ganhar, na final, do norte-americano Jace Jared Tan.

O desempenho impecável do miniatleta lhe rendeu mais uma conquista. No pódio da competição irlandesa, seu treinador, Fábio Gaúcho, o graduou para a faixa amarela e branca. Antes, ele usava a cinza e preta.

A conquista na Europa motivou ainda mais Gabriel, que já traça as próximas metas. “Meu próximo passo é conquistar o Pan-Kids (nos Estados Unidos) e o Abu Dhabi World Pro (nos Emirados Árabes)”, conta o garoto, que também mira o tri no Campeonato Brasileiro, que é visto como uma das competições mais difíceis do mundo.

Gabriel Bastida começou no jiu-jítsu aos 3 anos, por influência do pai, Guilherme, e logo ganhou destaque no esporte. “No meu começo nas competições, fiquei muito feliz quando ganhei o Brasileiro no ano passado, foi meu primeiro campeonato importante. E me senti muito confiante para participar de outras competições”, relembra. Além do jiu-jítsu, ele ainda treina wrestling no Centro Olímpico (na Capital) e judô, em Santo André. Tudo isso para melhorar a sua performance.

O campeão traça planos nada modestos para o futuro: “Quero ser campeão mundial em todas as faixas, azul, roxa, marrom e preta”. Alguém duvida?