Brasil enfrentará Colômbia e Paraguai na Copa América

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), sorteou na quinta-feira (7) os grupos da Copa América 2024, que será realizada de 20 de junho a 14 de julho, nos Estados Unidos. O anúncio veio em momento em que a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) passa por um momento turbulento, com possível mudança na presidência.

A Seleção Brasileira está no Grupo D, junto de Colômbia, Paraguai e o vencedor do duelo Costa Rica x Honduras (como mostra a arte ao lado). Em momentos passados, esses seriam confrontos tranquilos, porém os últimos desempenhos do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo trazem dúvidas aos torcedores brasileiros. A Seleção terminou o ano com três derrotas consecutivas, contra Uruguai, Colômbia e Argentina.

Outro motivo de preocupação é a situação fora dos gramados, uma vez que Ednaldo Rodrigues foi retirado da Presidência da CBF pelo TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro). Além disso, o órgão determinou que o presidente do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), José Perdiz, atue como interventor na CBF até a convocação de novas eleições, que deverá ser realizada em 30 dias.

DÚVIDA NO COMANDO

É importante ressaltar que Ednaldo era responsável pela negociação do futuro técnico da Seleção, visto que Fernando Diniz ocupa o cargo interinamente, conforme foi anunciado no mês de julho. Em tese, Diniz teria apenas mais dois amistosos como técnico da Amarelinha. Rodrigues havia garantido que tinha a palavra do técnico Carlo Ancelotti para finalizar o acordo após seu vínculo com o Real Madrid, em junho de 2024.

Conforme repercussão na mídia espanhola, Ancelotti tem como prioridade permanecer no Real Madrid, e o time espanhol deve oferecer uma renovação contratual de mais dois anos, até junho de 2026. Na sexta-feira (8), durante coletiva antes do duelo contra o Betis, que aconteceu ontem, Ancelotti desconversou ao ser questionado sobre assumir a Seleção Brasileira. “O que mais me importa é eu me sentir bem. E tomara que eu possa seguir me sentindo bem aqui (no Real Madrid)”, falou.