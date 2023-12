Morando diz ter sido convidado a posse de Milei, mas mostra convite com data diferente

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), disse ter sido convidado pelo presidente eleito da Argentina, Javier Milei, para participar da posse do político, porém, em vídeo divulgado nas redes sociais, ele apresenta um documento que mostra a data e o local diferentes da cerimônia oficial do futuro chefe da Casa Rosada.

A posse de Milei está agendada para este domingo (10), com série de atividades que começa às 11h (horário de Brasília) no Congresso Nacional e será concluída às 20h, no Teatro Colón, em Buenos Aires.

O documento mostrado por Morando, porém, diz que a festa de posse de Milei será neste sábado (9) no Faena Hotel. Há também a marca da agência de publicidade PLTK, do marqueteiro Pablo Nobel, que trabalhou para o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e que está em negociação avançada para cuidar da campanha do deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) à prefeitura da Capital, se ela se confirmar.

“Estou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, mas não é para viajar a passeio. Fui convidado para posse do novo presidente da Argentina, Javier Milei, neste domingo. O Brasil é um forte parceiro comercial dos nossos hermanos e São Bernardo exporta carros, caminhões, ônibus e outros produtos para lá e esse convite mostra o reconhecimento internacional da nossa indústria e da nossa cidade. E amanhã (sábado), a convite do novo prefeito de Buenos Aires, Jorge Macri, primo do ex-presidente Mauricio Macri fui convidado também para um evento para fortalecer as relações de Buenos Aires e São Bernardo”, divulgou Morando.

O nome do prefeito de São Bernardo não aparece também na lista divulgada pela equipe do futuro presidente Argentino de autoridades que irão prestigiar a posse. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não irá à atividade e será representado pelo ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Já o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL) não só foi convidado como já participou de evento junto a Milei. Ele levou consigo o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) e o vereador de São Bernardo Paulo Chuchu (PRTB).