Ciesps marcam primeira reunião e começam a definir as ações

O primeiro movimento da parceria entre as unidades de Santo André e São Bernardo do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) será dado na quarta-feira, quando será feito um planejamento para 2024.

A primeira ação deverá ocorrer em fevereiro, quando haverá uma reunião entre as diretorias e conselhos para que ambos conheçam o que cada um compra e o que o outro vende. “O objetivo é fortalecer os negócios entre os nossos associados”, afirma Mauro Miaguti, diretor do Ciesp de São Bernardo.

A segunda ação que está planejada é a identificação das matérias primas que cada uma das empresas consome. A ideia, segundo Miaguti, é que as compras possam ser feitas em conjunto, reduzindo o custo. “A gente aumenta a quantidade e diminui custo”, aponta.

Outras ações serão institucionais, fortalecendo o diálogo com outros setores da economia, como comércio e serviços, além de universidades, escolas e sindicatos. “Nesse momento o que a gente precisa é unir forças”, afirma Miaguti. “O importante é que cada um traga as suas ideias”, completa.