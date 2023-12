Parecer polêmico na Câmara de Diadema

A sessão de quinta-feira da Câmara de Diadema foi bastante polêmica. Primeiramente porque chegaram à Casa projetos de lei do governo do prefeito José de Filippi Júnior (PT) para contrair dois empréstimos, um de R$ 30 milhões junto à Caixa e outro de R$ 25 milhões com o Banco do Brasil, para custear as obras de construção do Quarteirão da Educação e das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) do Centro e do Jardim Paineiras. A oposição reclamou do pleito do governo, mas apontou para uma situação inusitada: vice-presidente da Comissão de Justiça e Redação, Rodrigo Capel (Cidadania) não estava na Casa – foi internado para tratar um problema de saúde –, mas, mesmo assim, assinou parecer favorável aos dois textos. Ele argumenta que como o processo é virtual, conseguiu dar sua assinatura de forma remota. A oposição, porém, contesta – e já há quem faça movimento para anular a sessão.

Explicação

Na justificativa de ambos os projetos, o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), garante que a situação financeira da Prefeitura comporta contrair os dois empréstimos para conclusão das obras das áreas educacional e de saúde. Ele também aponta que a política econômica do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), classificada por ele como “errática”, gerou enormes prejuízos, como aumento do desemprego e retração dos investimentos privados, fatores que fizeram crescer a parcela da população dependente do poder público.

Discurso e prática

A classe política estranhou o posicionamento dos deputados Thiago Auricchio (PL), de São Caetano, e Carla Morando (PSDB), de São Bernardo, com relação à privatização da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). Os dois estão encampando verdadeira batalha contra a Enel – Thiago é presidente da CPI, enquanto Carla é relatora –, empresa privada que assumiu o serviço de fornecimento de energia. Críticas à Enel, aval à privatização da Sabesp.

MDB – 1

Nesta semana, o vereador Tite Campanella (Cidadania), que vem costurando sua pré-candidatura à Prefeitura de São Caetano, esteve com o presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi. Levou consigo o ex-vereador Eduardo Vidoski (sem partido), tido pela classe política são-caetanense como número 1 na fila de Tite para ser vice em 2024. “O encontro foi muito produtivo e abordamos assuntos gerais, de interesse à população, entre eles a política em São Caetano”, contou.

MDB – 2

Por falar no MDB, o presidente da SPObras, Taka Yamauchi, anunciou que assumiu a presidência do MDB de Diadema. O movimento busca fortalecer e assegurar sua candidatura à Prefeitura diademense na eleição do ano que vem.

Tentativa de retorno

Vereador por oito mandatos consecutivos na Câmara de São Bernardo, Zé Ferreira (PT) confirmou que tentará retornar ao Legislativo. Inclusive, esteve em uma plenária do deputado estadual Teonílio Barba (PT) para expor seu planejamento eleitoral. Zé Ferreira deixou a Câmara em 2016, após não conseguir se reeleger. Em 2020, concorreu novamente a uma vaga no Legislativo e novamente ficou fora.

Papai Noel em Santo André

O vereador Edilson Fumassa (PSDB) estava de traje diferente ontem em frente à Câmara. Ele vestiu a roupa de Papai Noel para convidar a população a andar de Bus Noel. Motorista de ônibus, Fumassa anualmente faz a ação em época de Natal.