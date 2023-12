Consórcios cobram espaço no debate de projetos com Estado

Em seminário realizado na sede do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, em Santo André, na tarde desta quinta-feira, representantes do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano cobraram espaço no debate de projetos junto ao governo do Estado, hoje comandado por Tarcísio de Freitas (Republicanos).



“Não basta pensarmos alguns projetos e simplesmente mandá-los para o governador transformar em lei ou decreto. Nós, daqui do (Grande) ABC, queremos estar nas conversas sobre a Linha 20 do metrô, que vai ligar a região à Capital, queremos estar nas discussões do BRT e de programas estaduais que podem ser trazidos para cá”, comentou o secretário-executivo do Consórcio do Grande ABC, Mario Reali.



Representando o Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo), Carlos Abrão questionou a eficiência do diálogo entre o Conselho Metropolitano e o governo estadual, pedindo para que o Estado conceda mais poder ao colegiado para a elaboração de projetos.



“Tem algumas questões, como mobilidade urbana, por exemplo, que a decisão tem que ser d o Conselho Metropolitano e não do Estado. As cidades precisam ter mais poder nas decisões federativas. Falo isso porque são nelas onde as pessoas vivem. Não se vive nos estados ou na União, se vive nas cidades. E são elas responsáveis pela mobilidade urbana, pelo saneamento, ou seja, pelo bem estar da população”, comentou.



O Seminário Regional sobre Governança Metropolitana foi organizado pelo Consórcio do Grande ABC em parceria com a UFABC (Universidade Federal do ABC). O eventou tratou a importância do trabalho integrado na gestão pública nas regiões metropolitanas, com foco em mobilidade urbana, saneamento básico, drenagem, entre outras pautas.



Presente no início do debate, o subsecretário estadual de Desenvolvimento Urbano, José Police Neto, destacou, como forma de valorização á região metropolitana, a elaboração do PDUI (Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado), assim como o apoio aos municípios para compatibilizar seus planos diretores.



“A elaboração do PDUI é feita em conjunto com as cidades da região metropolitana. Os eixos estruturantes desse trabalho são habitação, transporte e mobilidade e meio-ambiente e sustentabilidade”, afirmou.



Police precisou se retirar do seminário logo após a sua apresentação, devido a uma outra agenda. A saída precoce do único representante do governo estadual no evento gerou insatisfação em alguns participantes.



“Nós estamos aqui para pedir um diálogo mais profundo com o Estado, Mas o único representante vai embora sem ouvir que temos a apresentar, é complicado”, comentou Andrea Brisida, ex-secretária adjunta de Mobilidade Urbana de Santo André.



Participaram do evento a pesquisadora do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), Barbara Margutti; o professor titular da UFABC, Jeroen Klink; e a coordenadora do processo de elaboração do PDUI de Maceió, Regina Lins. Do Grande ABC, apenas Ramon Velásquez, secretário de Relações Institucionais de Rio Grande da Serra, esteve presente.