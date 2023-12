Marcelo busca louros sobre projeto Danilo

O ex-deputado federal Marcelo Lima (PSB) tem comentado com aliados que aceita que o projeto de seu grupo na eleição do ano que vem seja liderado pelo presidente da Câmara, Danilo Lima (PSDB). Mais do que isso: vem falando que a ideia de Danilo liderar uma candidatura própria ao Paço, com suporte da gestão do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), é dele. O grande ponto é que as articulações para que Danilo seja o novo queridinho de Morando partiram antes mesmo de Marcelo iniciar essa movimentação – começaram ainda com Marcelo Lima como deputado federal. Vale lembrar que Morando tem escondido o socialista de suas postagens públicas há meses, um indicativo de distanciamento, ao menos para o grande público.



Queridinho Ontem, novo episódio de troca de afagos entre o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e do presidente da Câmara, Danilo Lima (PSDB), foi visto. No Teatro Cacilda Becker, Morando promoveu ação para sancionar a lei que assegura direitos como licença-prêmio, senioridade, convênio médico após a aposentadoria e remodelação do sistema previdenciário para 1.000 trabalhadores celetistas do Paço. No discurso, Morando elogiou a condução de Danilo nos trabalhos da Casa e na aprovação de projetos.