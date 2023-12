TCE aprova contas de 2021 de Paulo Serra

O TCE (Tribunal de Contas do Estado) aprovou, na tarde de terça-feira, as contas de 2021 do prefeito Paulo Serra (PSDB), primeiro ano após sua reeleição à Prefeitura de Santo André.



De acordo com o corregedor Antonio Roque Citadini e o conselheiro Marco Aurélio Bertaiolli, a gestão tucana atendeu todos os índices exigidos pela Corte, especialmente no que se refere ao pagamento de precatórios.



Em 2021, a Prefeitura pagou um total de R$ 62 milhões em precatórios, que são dívidas do governo com pessoas e empresas cujo pagamento foi determinado por decisão judicial. A quantia correspondeu a 2,44% do orçamento vigente, o que, segundo a Corte, mostrou empenho da gestão Paulo Serra em quitar as dívidas.



“A certidão emitida pelo Depre (Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos) – setor do Tribunal de Justiça de São Paulo responsável pela organização e gerenciamento das filas de pagamentos dos precatórios – validou a regularidade do município em 2021”, declarou Roque Citadini.



O corregedor também citou as aprovações das contas de todo o primeiro mandato de Paulo Serra – 2017 a 2020 – como exemplo de esforço da gestão tucana em reduzir os impasses jurídicos.



“Devemos consignar a questão da segurança jurídica, uma vez que as contas dos anos anteriores receberam pareceres favoráveis deste Tribunal, comprovando que a gestão administrativa vem se esforçando para reduzir as dívida de precatórios”, comentou.



As contas de Paulo Serra foram aprovadas sem ressalvas por parte do Tribunal.