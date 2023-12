Marechal Plaza vai fechar as portas após 19 anos de atividade

O Marechal Plaza Shopping, no Centro de São Bernardo, vai fechar. Há duas semanas a direção do empreendimento notificou os lojistas que até o dia 20 de janeiro eles deverão entregar as chaves e desativar os seus estabelecimentos.

O shopping foi inaugurado em dezembro de 2004 e, de acordo com informações de seu site, possui 24 lojas e seis restaurantes, distribuídos em dois andares. Alguns pontos, entretanto, já estão com as portas fechadas.

Dono de uma loja de skate no local há 13 anos, Fábio Nascimento de Souza, 43 anos, quer aproveitar as vendas de fim de ano. “A direção nos disse que esse modelo de negócio é ultrapassado e que não dá lucro. Estamos focados em fazer o melhor neste Natal, visto a situação que estamos”, afirmou o comerciante, que tem o ponto como única fonte de renda e emprega três funcionários.

Segundo Souza, os lojistas que ainda têm contrato a vencer vão receber uma compensação, em forma de multa, pela quebra do acordo.

“Fomos pegos de surpresa. Lamentamos muito, pois o comércio está passando por dificuldades. A política do governo, tanto estadual quanto federal, não ajuda. Só há medidas que aumentam tributos. E, na verdade, é preciso estimular quem realmente produz”, afirmou Valter Moura Júnior, presidente da Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo). “Nós desconfiamos que o motivo seja financeiro”, completou.

Os clientes também foram surpreendidos pela notícia. As amigas Rosimeire de Fátima Forim e Nanci Aparecida Donarte, ambas com 60 anos, lamentaram. “Sempre que passamos no Centro a gente vem tomar um sorvete, almoçar e também aproveitar o ar-condicionado. Fiquei muito chateada”, disse Rosimeire. “A localização é maravilhosa, possui algumas lojas boas, porém você não vê muita movimentação hoje em dia”, pontuou Nanci. Ela destacou o fato de que alguns comércios já estarem fechados.

A administração do shopping foi procurada pela reportagem, mas não foi localizada.

HISTÓRIA

O Marechal Plaza Shopping foi inaugurado em dezembro de 2004. Na época, com apenas quatro das 38 operações que estavam programadas. Atualmente, o estabelecimento conta com lojas de rede, como Tent Beach e a Cacau Show. Além de lotérica, pontos de venda de itens para celulares, cabeleireiro e praça de alimentação.

CONSTRUÇÃO

A C&C Casa e Construção também está encerrando atividades em São Bernardo. A rede informou que “uma decisão empresarial, por motivos operacionais” determinou o fechamento da unidade.