Salustiano deixa o Tigre; clube deve anunciar chegadas esta semana

Matheus Salustiano está de malas prontas para jogar no Brusque-SC. O zagueiro de 30 anos, que foi um dos destaques do São Bernardo FC na temporada 2023, se encarregou de fazer o anúncio pelas redes sociais ontem. “Obrigado bernô! Foram momentos inscríveis vestindo essa camisa, fiz parte de um projeto vitorioso. Agradeço a todos os jogadores e comissão por esses anos de muito sucesso”, escreveu. O atleta defendeu o Tigre por dois anos e foi campeão da Copa Paulista e da Série A-2 do Campeonato Paulista em 2021, além de ter ajudado o clube a chegar à Série C do Campeonato Brasileiro. O time catarinense, vice-campeão brasileiro da Série C neste ano, também já anunciou o jogador. Na próxima temporada, o clube vai disputar o campeonato estadual e a Série B do Brasileirão.

Até o momento, o Tigre que já está treinando em Atibaia para a temporada 2024, não fez nenhuma contratação. A expectativa é que alguns nomes já comecem ser anunciados até o final desta semana. A diretoria, no entanto, renovou com alguns atletas que também tiveram papel importante este ano. São os casos do goleiro Alex Alves, do lateral Jeferson, o zagueiro Helder, o volante Rodrigo Souza, os meias Vitinho e Romisson, além dos atacantes Hugo Sanchez e João Carlos