Mavie passa o dia com Carol Dantas, ex de Neymar Jr. e mãe de Davi Lucca: Conheci e estou apaixonada

Família unida! A mãe do primeiro filho de Neymar Jr., Davi Lucca, surpreendeu seus seguidores, assim como os do jogador e de Bruna Biancardi, ao publicar algumas fotos com Mavie. Carol Dantas compartilhou imagens com o filho Davi e com a bebê, registrando seus primeiros momentos ao lado da pequena.

Aparentemente, a influenciadora se juntou a família de Neymar Jr. para algum evento de família - não se sabe se é na casa do atleta em Mangaratiba ou na casa de Bruna Biancardi - levando até mesmo seus próprios filhos. Nos registros, Carol aparece com Mavie no colo e até mesmo dando banho na recém-nascida ao lado de seu filho mais novo, Valentim.

Conheci a Mavie e estou apaixonada. Fiquei horas admirando ela e o Davi juntos, escreveu Carol em um de seus stories.

Nesta mesma segunda-feira, dia 04, Bruna Biancardi compartilhou um vídeo onde Davi aparece com Mavie no colo, dando banho na pequena. A influenciadora ainda repostou um dos stories de Carol, assim como Neymar Jr.

A publicação compartilhada pelo casal se tratava da mãe de Davi Lucca dando banho na bebê.

Titia Carol deu até banho, escreveu na postagem.