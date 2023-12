Virginia supreende Zé Felipe e reação do cantor causa polêmica: Confesso que fiquei brava

Virginia Fonseca não para de causar nas redes sociais e o mais novo motivo é um vídeo que a influenciadora publicou no feed de seu Instagram. Ela decidiu fazer uma supresa ao marido, o sertanejo Zé Felipe, durante sua estadia em Itiquira (MT) para a realização de um show.

O que não se esperava era a reação do cantor na hora que a empresária entrou no quarto! Virginia invadiu a suíte de Zé e o flagrou conversando com dois amigos, que também ficaram surpreendidos. Sem entender nada, o cantor escondeu o celular e teve uma reação que não era a esperada.

A futura apresentadora do SBT revelou que não gostou de como o marido reagiu:

Galera, confesso que fiquei brava com a reação do Zé, ele ficou com essa cara do vídeo por 15 minutos ou mais. Mas foi mara, te amo Zé Felipe! Foi tudo incrível e eu estava com saudade de ir em um show seu. Galera de Itiquira, valeu pelo carinho., legendou o vídeo.