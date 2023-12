Samuel Xavier trabalha normalmente e defenderá o Fluminense no Mundial de Clubes

Um dia após jogar com o garoto da base Lucas Justen na lateral-direita diante do Palmeiras, pelo Brasileirão, o Fluminense deu uma excelente notícia para seus torcedores: Samuel Xavier está recuperado de problema no joelho esquerdo e reforçará a equipe no Mundial de Clubes, na Arábia Saudita.

"Bom te ver de volta no campo, Samuca", postou o clube, com um vídeo curto do lateral-direito trabalhando normalmente com bola, tocando e correndo sem sentir mais dores no joelho. O time prepara uma festa com a torcida na despedida do Brasileirão, nesta quarta-feira, diante do Grêmio, mas não é certo que Samuel Xavier jogue.

O titular deu um susto enorme nos torcedores em partida diante do São Paulo, vencida por 1 a 0 no Maracanã, há duas semanas, quando saiu de campo chorando após sofrer um entorse no joelho esquerdo. Contra o Coritiba, também no estádio carioca, ele já estava na beira do campo passando energia positiva aos companheiros, mesmo ainda em recuperação.

Como Guga apenas estava suspenso diante dos palmeirenses, é possível que seja o escalado para evitar possível novo problema no titular antes de embarque para a Arábia Saudita, onde buscará o topo do planeta após conquistar a Copa Libertadores.

Poupados diante do Palmeiras no Allianz Parque, os titulares trabalharam forte nesta segunda-feira já visando a estreia no Mundial, dia 18 de dezembro, diante do vencedor de Al-Ittihad x Auckland City. Mas é possível que Fernando Diniz use grande parte do grupo diante dos gaúchos.