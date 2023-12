Quando 'Barbie' estreia no streaming? Veja data e lembre críticas do filme

Primeiro filme dirigido por uma mulher a superar a marca de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 4,9 bilhões na cotação atual) em arrecadação nas bilheterias ao redor do mundo, Barbie já tem data para chegar ao streaming. O filme de Greta Gerwig estará disponível na HBO Max a partir de 15 de dezembro.

Estrelado por Margot Robbie como Barbie e Ryan Gosling como Ken, o filme está disponível apenas para aluguel em plataformas como Prime Video, Claro TV+ e Apple TV. Em breve, quem assinar o streaming da Warner já poderá conferir o filme sem pagar a mais.

O longa sobre a icônica boneca da Mattel fez história no cinema nacional e internacional e foi o assunto das redes sociais e do universo da cultura pop por semanas, inflado pelo fenômeno Barbenheimer, que se alastrou pela internet pela coincidência de que Barbie e Oppenheimer, filmes tão opostos, estreariam no mesmo dia.

Lembre críticas positivas e negativas de Barbie

Próximo ao lançamento, jornalistas do Estadão conferiram Barbie e avaliaram o filme. Para Dora Guerra, o longa renovou os blockbusters ao entender o imaginário de metade da população mundial: as mulheres.

"Barbie é um longa que retrata situações aparentemente particulares para nós, mas que, quando ditas em voz alta, são perceptivelmente universais", escreveu ela.

Já Matheus Mans teceu críticas ao roteiro de filme, escrito pela diretora Greta Gerwig e por seu marido, o também cineasta Noah Baumbach (História de um Casamento). Para ele, o roteiro é "frio e pouco maleável".

"Ainda que tenha uma história bem definida, que mostra Barbie (Robbie) indo ao mundo real, ao lado do Ken (Gosling), para encontrar sua dona e ser consertada, a sensação é que a boneca não sabe seu caminho", disse.

Simião Castro, por outro lado, elogiou o roteiro e afirmou que Barbie é o melhor blockbuster do ano, feito para todo mundo ver. "O longa não se envergonha de ser ridículo, faz de propósito. E é hilário. Mas é tão bem escrito que consegue encaixar discussões contemporâneas delicadas de forma leve e divertida", escreveu.