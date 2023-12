Paolla Oliveira encerra contrato fixo com a Globo após 18 anos: 'Jamais me acomodei'

A atriz Paolla Oliveira anunciou neste domingo, 3, que encerrou seu contrato fixo com a Globo após 18 anos. Ela confirmou a notícia por meio de uma publicação no Instagram em que aparecia com o crachá da emissora e celebrou a sua trajetória, principalmente em telenovelas. O último trabalho de Paolla na Globo foi em Cara e Coragem, novela indicada ao Emmy Internacional em 2023.

A artista iniciou a publicação descrevendo que questionou se aparecer com o crachá era mesmo necessário. "Cheguei à conclusão que sim, pois, afinal, são 18 anos em que venho construindo uma história na Globo - uma emissora em que agarrei todas as oportunidades", disse ela, contando ter orgulho da carreira de construiu.

Paolla relembrou sua estreia na novela Belíssima, em 2005: "Aprendi muito com tudo e jamais me acomodei com as conquistas. ... Para dar vida a personagens, a gente tem que ir a fundo, se dominar, buscar coisas novas e compreender o que ainda nem sabemos sobre a gente e nossas emoções".

A atriz também listou personagens marcantes que já interpretou: "Fui de adolescente, mocinha batalhadora traída pelo irmão, policial linha dura, influenciadora ingênua, mãe de família, garota de programa".

Ela ainda segue com o trabalho que desenvolve na série Justiça 2, do Globoplay. Segundo a atriz, "encerrar um contrato fixo nos dias de hoje não causa mais estranhamento a ninguém". "Mas é claro que coloca as coisas em perspectiva. Reconheço esse ciclo de alegrias e conquistas e não poderia deixar de lado, portanto, meu post do crachá", concluiu.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais