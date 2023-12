Cidades do Grande ABC têm 520 vagas de trabalho disponíveis

O último mês do ano começa com a oferta de 520 postos de trabalho nos centros públicos mantidos pelas prefeituras do Grande ABC. São vagas que contemplam todos os níveis de escolaridade e que podem ser acessadas pela internet ou buscadas presencialmente.

Dentre as cidades com maior número de disponibilidade, São Caetano tem 288 postos. Os interessados devem entrar no site da Prefeitura e acessar o portal do emprego. Ao lado de cada uma das vagas há um botão para o candidato clicar e se candidatar.

Mauá, com 89 oportunidades vem na sequência. Entre as diversas funções disponíveis estão: pedreiro, auxiliar de produção, ajudante geral, motorista de caminhão e empacotador.

Os interessados devem comparecer ao CPTR, na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz. O trabalhador deve estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos (quem ainda tiver na versão impressa). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em Santo André são 62 vagas disponíveis, com destaque para 16 postos de auxiliar de padeiro. Os interessados devem acessar o portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br. Para atendimento presencial, agende pelo https://web.santoandre.sp.gov.br/, compareça no dia e hora agendados com RG, CPF e CTPS física ou digital. O CPETR fica localizado na Prefeitura de Santo André – Térreo 1.

Ribeirão Pires tem 48 postos abertos, com destaque para 10 colocações de consultor de vendas. O atendimento ocorre no Atende Fácil, localizado na Rua Capitão José Gallo, 55 – Centro. O horário de funcionamento é das 8h às 17h. Para mais informações entre em contato pelo telefone 4824-4282.

Em Diadema, são 33 vagas para todos os níveis, incluindo oito exclusivas para pessoas com deficiência e duas de estágio. Para acesso às vagas, basta acessar o site https://emprega.diadema.sp.gov.br/.