Na CCXP23, Sabrina Sato brinca com novos affairs: - Quero homem intelectual

Que a CCXP23 está rendendo vários momentos icônicos você já deve saber, né? E é claro que Sabrina Sato não podia ficar de fora disso! A apresentadora assumiu o palco da GloboPlay ao lado de Paulo Vieira e os dois arrancaram risadas do público com as brincadeiras e piadas.

Solteiríssima desde o fim de seu relacionamento com Duda Nagle em 2023, Sabrina já confessou que está aproveitando a vida e totalmente focada em sua carreira. Prova disso é que ela assumiu a apresentação de duas novas programações, o Let Love, ao lado de João Vicente de Castro, e Sobre Nós Dois, com Marcelo Adnet.

Mas, é claro que ela não perde a oportunidade de falar sobre a sua vida amorosa! Sato é muito bem resolvida com todas as questões de sua vida pessoal e não tem problema em compartilhar detalhes com os fãs e isso não foi nada diferente no palco da CCXP23 que rolou neste domingo, dia 3.

O evento é conhecido por reunir uma legião de fãs de cinema, quadrinhos e séries, pessoas apaixonadas por cosplay, que muitas vezes são classificadas como nerds. E parece que a apresentadora está no paraíso, viu?!

- Adoro nerd. Agora que estou solteira, só busco nerd. Quero homem intelectual, de doidinha já basta eu, brincou.