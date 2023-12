Verdão encara o Flu com foco no 12º título brasileiro

O Palmeiras continua dependo apenas de suas forças para ser campeão brasileiro pela 12ª vez. A festa, entretanto, não será hoje, pois a vitória do Atlético-MG sobre o São Paulo (2 a 1), acabou com as chances de título antecipado, já que o Galo foi a 66 pontos, a mesma pontuação que o Verdão. A missão deste domingo dos comandados do técnico Abel Braga será bater o Fluminense, às 16h, no Allianz Parque. E depois pensar no Cruzeiro, quarta-feira, em Minas Gerais.

Como Mayke e Gómez voltam de suspensão, Abel deve retomar a formação com três zagueiros. Rony fraturou o antebraço e está fora, bem como o jovem meio-campista Luis Guilherme, também lesionado. O zagueiro Luan deve voltar a estar à disposição no banco de reservas.

No Fluminense, o técnico Fernando Diniz descarta qualquer possibilidade de facilitar o jogo para o Palmeiras para prejudicar o rival Flamengo, que também está na briga pelo título. Diniz destacou o “compromisso muito grande com o futebol e a ética do jogo” que o time tem na reta final do Brasileirão.

“Depois da Libertadores nos comprometemos a jogar da melhor forma possível. Nesse momento a gente falou que queria entregar tudo e se preparar para a estreia do Mundial de Clubes”, avisou o técnico.

A despeito de não mais disputar nada senão terminar o torneio com dignidade, a equipe carioca, de fato, tem levado o campeonato a sério, tanto que não perdeu nenhum de seus compromissos depois que foi campeão da Libertadores. Nesse período, empatou com Inter e Flamengo e ganhou de São Paulo, Coritiba e Santos.

Na Vila Belmiro, a última vitória foi conquistada com os titulares em campo. No Allianz Parque, é provável que o time carioca jogue com uma escalação alternativa por causa do gramado sintético, como indicou Diniz.