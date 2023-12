São Caetano tem 22 casas interditadas por causa de desabamento

Vinte e duas casas na Rua Antonieta, altura do número 138, estão interditadas após desabamento e chuvas fortes em São Caetano. Os moradores que tiveram as residências afetadas por conta do temporal de quarta-feira (29) foram alojados ontem à noite no Clube Gisela, no Boa Vista. Em vídeos, os munícipes mostram janelas e pisos quebrados pela força da água, além de paredes rachadas. Para tentar salvar os itens que sobraram, a vizinhança colocou pertences como geladeiras, fogões, botijões e colchões nas calçadas.

Os líderes comunitários decidiram por não dar entrevista, mas, segundo as famílias, a Prefeitura não tem dado a devida assistência aos moradores. Questionada, a gestão ainda não retornou o Diário.