EC Água Santa trabalha para melhorar estrutura da Arena Inamar

O Estádio Distrital do Inamar, em Diadema, casa do Água Santa, está passando por reestruturação. A arena está recebendo torres de iluminação, que vão permitir que o local passe a receber partidas noturnas, novo gramado, que passará a ser sintérico, além da construção de 41 quartos para alojar jogadores da base. “Estamos fazendo toda a estruturação do estádio para podermos receber um excelente Campeonato Paulista, uma Copa do Brasil e a Série D do Brasileiro”, disse o vice-presidente do Netuno, Julio Salvador, o Julinho.

Uma segunda etapa também já está planejada. A diretoria do clube vai reformar os vestiários, refeitório, academia, área de convicência e as salas de palestras e coletivas. “Estamos construíndo apartamentos com suítes de hotel visando dar o melhor conforto para os nossos atletas, complementou Julinho.

A previsão é que o gramado, toda a parte interna do estádio e a nova iluminação já estejam completamente finalizados até o final deste mês, uma vez que o Água Santa estreia na Copa São Paulo no dia 3 de janeiro. A Arena Inamar será sede do Grupo 26 da Copinha, que além do Netuno terá Santos, Remo e Nova Venecia. Já o alojamento e outras obras têm previsão para ser entregues até o meio do ano de 2024. “Queremos atender as grandes competições da melhor forma. O Água Santa merece, o torcedor merece”, finalizou Julinho.

SINTÉTICO

Conforme adiantou o Diário em outubro, a Arena Inamar será o terceiro estádio de São Paulo a receber gramado sintético. O Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, e o Allianz Parque, na Capital, já dispõem desse tipo de piso.

TREINOS

Parte dos atletas que estavam de férias já está se peparando para a temporada 2024, com trabalho físico e de fortalecimento. Outra parte dos atletas retorna no dia 14 deste mês. Até o momento, a única novidade do Netuno para 2024 foi a contratação do técnico Bruno Pivvetti.