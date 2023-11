Filho de Bárbara Evans deixa UTI e modelo veste os gêmeos com looks iguais

Notícia boa! Álvaro, um dos filhos gêmeos de Bárbara Evans, deixou a UTI nesta quinta-feira, dia 30, e a modelo compartilhou um vídeo em que mostra a saída do bebê. Como você viu, o pequeno estava em observação na UTI, por conta de um desconforto respiratório.

Olha quem está chegando, gente. Para ficar com a família dele. Olha lá, mamãe!

O vídeo foi publicado nos stories com os gêmeos vestidos iguais. Uma fofura! Na manhã do mesmo dia, a filha mais velha de Bárbara, Ayla, visitou os irmãos no hospital.

Hoje meu coração finalmente estará completo. Ayla, Álvaro e Antônio juntos. Será o dia mais feliz da minha vida, disse a modelo comemorando o encontro dos filhos.

Bárbara também compartilhou um vídeo com imagens do parto.

Nunca imaginei que eu poderia ser tão feliz. OBRIGADA DEUS, escreveu na legenda.