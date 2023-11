Dez anos de saudade! Paul Walker é homenageado pela filha e colegas de Velozes e Furiosos: Para sempre

Dez anos de muita saudade! Nesta quinta-feira, dia 30, completou dez anos da morte do ator Paul Walker, que perdeu a vida aos 40 anos de idade em um trágico acidente de carro. O americano, vale pontuar, ficou conhecido por viver Brian O?Conner, na série de filmes Velozes & Furiosos.

Sem deixar a data passar em branco, Meadow Walker, filha do ator, postou um vídeo com diversos momentos do artista e declarou todo o seu amor, além de lamentar a saudade.

Dez anos sem você... Te amo pra sempre!

Além de Meadow, Jordana Brewster também homenageou o ator e postou um vídeo com fotos e momentos com Paul.

Dez anos sem você.

A equipe do ator também não ficou para trás, e deixou uma homenagem nas redes oficiais do artista:

Dez anos depois nos esforçamos para honrar o seu legado...Amo e sinto a tua falta, Paul.