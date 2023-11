Paulo Serra é eleito membro efetivo da executiva nacional do PSDB

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), foi eleito membro efetivo da direção nacional do PSDB. O tucano andreense foi nomeado durante a 16ª Convenção Nacional do PSDB, que aconteceu na manhã desta quinta-feira (30/11), em Brasília. O encontro também marcou a eleição do ex-governador de Goiás Marconi Perillo, como novo comandante da sigla no país.

"O partido, pela primeira vez, está valorizando a nossa região com essa representatividade e dentro desse princípio de reconstrução e de união do partido, que passa por um momento de reposicionamento. Tenho certeza que (o partido) ainda vai contribuir muito com o estado de São Paulo e com o Brasil", comentou Serra.

A nomeação reforça o papel de protagonista de Paulo Serra na reconstrução do tucanado em meio à reformulação dos diretórios estadual e nacional da legenda. Na última quarta-feira (29/11), o prefeito de Santo André também assumiu a presidência do partido no estado de São Paulo. Ele também preside, a nível estadual, a federação formada entre PSDB e Cidadania.

A eleição nacional do partido aconteceu em meio à disputa interna entre o grupo do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que tinha entre os aliados o ex-senador Tasso Jereissati, e do deputado federal Aécio Neves, cujos aliados questionaram juridicamente a eleição de Leite. A escolha de Perillo se tornou um consenso entre os dois grupos e serviou para apaziguar os ânimos na legenda.

Tanto no Estado quanto no Brasil, a missão dos novos eleitos será a de recuperar a força do partido. Em São Paulo, a sigla ficou fora do comando do Palácio dos Bandeirantes pela primeira vez desde 1994 - o candidato tucano Rodrigo Garcia perdeu a reeleição (nem indo ao segundo turno) e hoje o Estado é governador por Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato apoiado pelo ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).