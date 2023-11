Diocese celebra hoje Dia do Santo André com missas na Matriz

A Igreja Católica celebra hoje, 30 de novembro, o Dia do Santo André, padroeiro da cidade do Grande ABC e também das 106 paróquias e 255 capelas da Diocese espalhadas pela região. Para celebrar a data, a Igreja Matriz de Santo André (igreja cor de rosa - Praça Presidente Vargas, 01 - Vila Assunção) celebrará quatro missas durante esta quinta-feira (9h; 12h; 15h; 19h30). A última celebração do dia será presidida pelo bispo Dom Pedro Cipollini e terá a presença de todo o clero diocesano regional. <EM>

Importante não confundir o dia do santo com a data de fundação da cidade de Santo André, que é em 8 de abril. Apesar da importância deste 30 de novembro, sobretudo para a Igreja Católica, hoje não é feriado no município.

Afinal de contas, quem foi André? O próprio Dom Pedro Cipollini explica. “Foi um dos apóstolos de Jesus. Era pescador, irmão de São Pedro. Sua missão foi pregar o Evangelho, tornar Jesus conhecido e amado como nosso caminho, verdade e vida”. O bispo complementa. “Santo André esteve bem próximo de Jesus ajudando no acolhimento das pessoas que desejavam conhecê-lo e também ajudando a organizar o povo que seguia Jesus, como no dia da multiplicação dos pães para matar a fome da multidão”.

Uma das características de destaque do santo adotada pela cidade está no brasão oficial. Condendo à crucificação por volta do ano 60, por sua insubordinação ao governador, foi morto na Grécia e crucificado de cabeça para baixo, em Roma. Antes, André pediu que não o crucificassem em uma cruz com o mesmo formato à cruz de Cristo, visto que não se achava digno. Deste modo, foi pregado em uma cruz, em forma de X. Daí vem a origem do X no brasão oficial da cidade de Santo André.<EM>

“A cidade de Santo André é conhecida nacional e internacionalmente por levar o nome deste apóstolo que morreu martirizado em uma cruz em forma de X. É padroeiro de muitas Nações entre elas a Escócia, por isso, figura na bandeira do Reino Unido”, finaliza Dom Pedro.Cipollini.

Desde a sua chegada na diocese regional, Dom Pedro tem incentivado a devoção ao padroeiro, estimulando que as paróquias das sete cidades tenham a imagem do santo e a oração como forma de reforçar a homenagem e exaltar suas virtudes à comunidade diocesana.



HINO

A história de André e sua relevância para a igreja católica, inspirou o maestro andreense João Leite de Almeida, hoje com 77 anos, a compor o hino oficial do santo em 1995. Em um dos trechos, diz o canto: “Honra e glória se dê a Santo André, como mestre sofreu desprezado, a agonia nos braços da cruz, mas que importa seu sonho dourado, é levar todo mundo a Jesus”.

Hoje, durante a missa das 19h30, o Coral da Matriz, junto com o Projeto Futuração, liderado por Douglas Leite, filho do maestro João Leite, fará um repertório especial para a celebração, incluindo o hino do santo.