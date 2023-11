Charge - 30 de novembro de 2023

A Ecovias respondeu o ofício enviado pelo deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), que pedia esclarecimentos sobre as inúmeras queixas realizadas contra a empresa nos últimos meses, o que inclui cobranças duplas, alto preço dos pedágios e buracos na pista. Na resposta à Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), a concessionária alega que tem retornado “prontamente todas as reclamações”, além de exaltar a certificação de Segurança Viária – ISO 39001 – em suas pistas. O Diário, porém, já mostrou que este é o ano mais letal de toda série histórica, e que o tempo de resposta da Ecovias para as demandas é, na verdade, de 12 dias e 9 horas.