Palavra do Leitor - 30 de novembro de 2023

Monumento

‘Retirada de monumento do Paço faz o clima esquentar na Câmara’ (Política, ontem). Lendo a reportagem do Diário sobre a proposta de um vereador de retirar a obra de Tomie Ohtake do Paço me deu a sensação que o ócio tem visitado a Câmara de Santo André. É, na minha opinião, a única explicação para uma propositura inútil e descabida. A obra dessa grande e saudosa artista tem perfeita harmonia com o Paço e deu inclusive um acréscimo a sua arquitetura contemporânea. Atribuir à obra caráter ideológico ou partidário é muito tacanho diante da grandeza da obra e de sua autora. Além disso, atribuir uma cor a um posicionamento político é raso demais e subestima a inteligência de todos nós. Meu vestido vermelho não me torna “comunista”. Por favor, senhores, sejam mais úteis nas suas proposituras.

Maria Lopes

Santo André





Resposta

Foi publicado comentário do sr. José Marcos Valentim (Respeito aos garis, ontem) me acusando de ter chamado, no plenário da Câmara, os garis da cidade de “fantasmas” e “vagabundos”. Ocorre que em minha fala, transcrita em sua integralidade, nada foi dito sobre os garis, muito menos foram proferidas quaisquer palavras insultuosas a eles, apenas foram cobradas informações do Semasa sobre, principalmente, o cronograma das varrições. Ressalta-se, ainda, que em momento algum foi dito que os serviços não foram prestados. Todas as falas foram no sentido de questionar a efetividade desses serviços em referência a quantidade de varrições feitas na semana em cada bairro e na quantidade de profissionais para isso, tanto que o contingente de profissionais foi objeto de um dos questionamentos feitos ao Semasa. Na minha fala apenas foi dito que não se tem visto a prática do serviço, fala essa embasada pelos relatos dos munícipes que nos procuraram para relatar a situação de seus bairros. Em tempo, ressalto que tenho a maior admiração pelos garis e defendo maior número desses profissionais na cidade, bem como uma melhor valorização por seus trabalhos a comunidade.

Márcio Colombo

Vereador de Santo André

Salário extra

Tomo a liberdade de tornar minhas as palavras do leitor Vanderlei Retondo (14º Salário, ontem). Já cansei de mandar e-mails para Brasília, através da Câmara dos Deputados, senadores e, inclusive, para o nosso excelentíssimo sr. presidente da República sobre o respectivo assunto. Pasmem, não recebi nenhum retorno. Sinceramente, não sei o que os nossos representantes (principalmente os do Grande ABC) estão fazendo. Estamos aguardando esse tal de 14º salário, que hoje encontra-se engavetado na Comissão de Constituição e Justiça, Vergonha! Assim, só me resta desejar Feliz Natal, srs. deputados, senadores e presidente Lula, que, com certeza, terão ceia farta junto de seus amigos e familiares e nós, aposentados, sabe-se Deus.

Angela Cristina Wagner

São Bernardo