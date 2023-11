Câmara de Sto.André aprova título de cidadão andreense para Derrite

A Câmara de Santo André aprovou a concessão de título de cidadão andreense ao secretário da Segurança Pública do governo do Estado, Guilherme Derrite, deputado federal licenciado pelo PL.

O projeto de lei de autoria do vereador Rodolfo Donetti (Cidadania) foi apresentado em agosto e apreciado pela Casa na sessão de terça-feira. Foi avalizado pelos vereadores.

Na justificativa do texto, Donetti apontou que, além do fato de Derrite ser secretário da Segurança Pública da gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos), ele foi partícipe de projetos de lei que tratam do fim da saída temporária aos presos, uso de tornozeleira eletrônica nos regimes aberto e semiaberto e a obrigação de exame criminológico com equipe multidisciplinar para a progressão de regime, “os quais contribuíram significativamente para a segurança de toda a sociedade”.

“Quero neste momento e através deste título prestar tributo a este ilustríssimo profissional e ser humano, pois se tornou exemplo a ser seguido pelas futuras gerações para aqueles que desejam ingressar e aos que já seguem a carreira de policial militar, bem como na honrosa carreira parlamentar. Bem como pelo tempo que o mesmo tem dedicado à população e à causa pública, e permanecer tanto tempo prestando serviços à comunidade, sempre demonstrando competência e comprometimento, trazendo assim excelentes resultados por onde esteve”, adicionou Donetti, em sua justificativa.

Derrite é nascido em Sorocaba e, aos 18 anos, ingressou na Academia do Barro Branco. Com passagens pelo 14º BPM (Batalhão de Polícia Militar) de Osasco e na Rota do 1º Batalhão de Choque, Derrite também integrou o Corpo de Bombeiros antes de ingressar na política. Em 2018, pelo PP, se candidatou – e se elegeu – deputado federal por São Paulo com 119.034 votos. Quatro anos depois, foi reeleito com 239.772 votos, mas pelo PL.

Em Santo André, em 2018, Derrite recebeu 2.052 votos. Em 2022, foram 2.657 andreenses que confiaram na renovação de seu mandato.

A sessão solene que vai conceder o título de cidadão a Derrite deve acontecer no começo de 2024.