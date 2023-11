Título a Bolsonaro move São Bernardo

Está marcada para hoje a entrega do título de cidadão são-bernardense ao ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) e a seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL). A solenidade está agendada para as 19h, na Câmara, e será liderada pelo vereador bolsonarista Paulo Chuchu (PRTB), autor do projeto de lei que concedeu as honrarias. O clima é de apreensão, mesmo sem a confirmação da presença de Jair Bolsonaro – Chuchu diz que somente Eduardo avisou que estará no Legislativo de São Bernardo para receber a condecoração. Apreensão porque movimentos de esquerda já avisaram que haverá protestos pela presença da família Bolsonaro. Pelo outro lado, grupos de direita também pretendem lotar o plenário para exaltar o clã Bolsonaro. A segurança será reforçada, inclusive com suporte da Polícia Militar.

Outro título

Enquanto em São Bernardo o bolsonarismo será exaltado com entrega de títulos de cidadão para o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), em Mauá, dois quadros do PSB, aliado de primeira hora do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recebem títulos de cidadão mauaense – curiosamente no mesmo dia e na mesma hora da família Bolsonaro. O deputado estadual Caio França (PSB), filho do ministro Márcio França (PSB), das Micro e Pequenas Empresas, e o ex-prefeito de Campinas Jonas Donizetti serão agraciados com a honraria em Mauá.

Atirando para todos os lados

Alvo do Ministério Público Federal, a secretária de Comunicação de São Bernardo, Thais Santiago, apresentou na tarde de terça-feira, a jornais aliados do governo do prefeito Orlando Morando (PSDB), o guia turístico e gastronômico do município, como aposta principal da gestão para potencializar e fomentar a economia na cidade. Na tentativa de dar respostas ao MPF, Thais pediu apoio ao projeto até mesmo de pessoas que ela vive criticando nos bastidores e pelas costas.

Pressionada

Vale lembrar: o MPF recomendou a cassação de Orlando Morando sob alegação de que ele teria montado, utilizando dinheiro público, uma rede estruturada de notícias em benefício próprio – tudo dentro da Secretaria de Comunicação, liderada por Thais Santiago. O parecer do Ministério Público Federal está dentro de processo eleitoral movido pelo hoje ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT).

Pitonisa

O vereador Reinaldo Meira (SD), de Diadema, foi o assunto da semana na Câmara. Tudo porque, na quinta-feira passada, ele subiu na tribuna com a camisa do Corinthians e dizendo que apoiava a candidatura de Augusto Melo como presidente do clube. Até então, o que se comentava era que o favorito ao pleito era André Negão, aliado do ex-presidente Andrés Sanchez. A vitória de Melo pegou muita gente de surpresa e fez com que Meira fosse tratado como pitonisa na Casa.

Mandato relâmpago – 1

Denis Caporal (PL) ficou 30 dias como vereador de Mauá e, nesta semana, fez um balanço de seu curto mandato de vereador interino – estava na vaga de Wiverson Santana (PL). Ele contabilizou 47 requerimentos, quatro projetos de lei, cinco moções, 41 ofícios e três indicações. “O trabalho continua, seguirei nas ruas, semáforos, dialogando com a população, ouvindo as demandas e levando às secretarias responsáveis.”

Mandato relâmpago – 2

Fato é que Caporal conseguiu, em um curto espaço de tempo, tumultuar o ambiente no PL de Mauá. Conseguiu expor uma reunião liderada pelos vereadores Sargento Simões (PL) e Zé Carlos Nova Era (PL) a respeito da votação das contas do ex-prefeito e hoje deputado estadual Atila Jacomussi (SD), encontro esse que jogou por terra as esperanças de Atila em ser absolvido pela Câmara.