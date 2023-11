Israel está aberto a estender trégua, mas líderes dizem que estão prontos para retomar guerra

Israel está aberto a uma nova rodada de negociações para a libertação de homens e soldados detidos em Gaza assim que todas as mulheres civis e crianças reféns forem libertadas, disse um alto funcionário, indicando que a atual trégua poderá prolongar-se para além desta semana, mesmo que o governo afirme que está preparado para retomar a guerra com o Hamas, se necessário.

Os líderes israelense manifestaram-se veementemente contra um cessar-fogo permanente, numa demonstração de como o governo está preso entre os desejos conflitantes de erradicar o Hamas e trazer para casa cerca de 200 pessoas capturadas em 7 de Outubro. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, juntamente com membros do seu gabinete e parceiros de coalizão, estabeleceram uma posição firme de que as conversações mediadas pelos EUA, Egito e Qatar visavam apenas a libertação de reféns feitos durante os ataques do Hamas em 7 de Outubro. Uma vez terminado esse processo, disseram os líderes, eles voltariam à guerra com o objetivo de retirar o Hamas do poder e acabar com uma ameaça à segurança de Gaza.

"Isso criou uma nova dinâmica onde a maioria dos israelenses ainda sente que Israel tem que se livrar do Hamas, mas o fato é que existe um novo mecanismo onde Israel e o Hamas podem realmente negociar através da mediação", disse Mairav Zonszein, analista sênior do o Grupo de Crise Internacional, um grupo de reflexão sobre resolução de conflitos.

Embora a libertação de alguns reféns tenha amplificado a pressão para permitir o desenrolar das negociações, Netanyahu também enfrenta ameaças de revolta dentro da sua coalizão governante se prosseguir um cessar-fogo prolongado com o Hamas.

A postura pública belicosa contrasta com a postura dos negociadores israelitas nas conversações em Doha, onde os participantes afirmaram que o chefe dos serviços secretos israelitas, David Barnea, e outros ouviram atentamente uma série de propostas - incluindo um cessar-fogo permanente - sem dizerem um não firme. O atual cessar-fogo está previsto para expirar às 7h, horário local, de quinta-feira, mas os negociadores pressionam para estendê-lo por mais alguns dias para permitir a libertação de mais reféns.

A troca de reféns por prisioneiros palestinos nos últimos dias apresentou a Netanyahu e ao seu gabinete um conjunto de decisões que poderão influenciar o curso e o resultado da guerra. Com mais de 80 reféns libertados até agora, a diplomacia trouxe resultados que amplificaram os apelos das famílias dos restantes reféns e de uma parte do público israelita para trazerem para casa mais israelitas detidos em Gaza.