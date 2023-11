Em reunião com Ucrânia, Otan reafirma defesa da independência e integridade territorial do país

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) informa em comunicado que o Conselho entre a entidade e a Ucrânia se reuniu nesta quarta-feira, 29, pela primeira vez em um nível de ministros das Relações Exteriores, enquanto "a Rússia continua com sua brutal guerra de agressão". A aliança diz que pretende aprofundar a relação com Kiev e que seus membros continuam a se comprometer com mais apoio "político e prático" para a Ucrânia, em defesa de sua independência, soberania e integridade territorial, "e continuará com seu apoio o tempo que for necessário".

Os ministros presentes se informaram sobre a implementação de um pacote político e prático para a Ucrânia, fechado em encontro anterior, em Vilna, na Lituânia, e endossaram um programa de trabalho "ambicioso" no tema para 2024. As duas partes atuam para tomar decisões juntos, "como iguais", em uma série de assuntos, como segurança energética, inovação, defesa cibernética e resiliência, diz o texto.

A Otan ainda diz que a Ucrânia reafirmou seu compromisso com reformas democráticas e no setor de segurança. Também informa que continuará a apoiar reformas no país, na campanha de Kiev para se tornar um membro futuro da Otan.