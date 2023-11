Carolina Dieckmann relembra fim conturbado de casamento com Marcos Frota: - Queriam me bater

O programa Angélica: 50 & Tanto já chegou com tudo! No terceiro episódio que chegou ao Globoplay, a apresentadora recebeu Ivete Sangalo, Giovanna Ewbank, Paula Lavigne e Carol Dieckmann como convidadas para conversarem sobre inúmeros assuntos de suas vidas pessoais e carreiras.

No bate-papo, Angélica escolheu uma matéria com o título Ex de Carol Dieckmann expõe abandono da atriz e pediu para Dieckmann falar um pouco sobre sua experiência de divórcio de Marcos Frota. Os dois foram casados de 1997 a 2004 e do relacionamento nasceu Davi que, atualmente, tem 24 anos de idade.

- Sofri muito quando eu me separei do Marquinhos. Muito. As pessoas queriam me bater. Eu estava sofrendo de chegar àquela conclusão, mais do que qualquer pessoa. Então se eu decidi isso, já estava sendo difícil para mim.

Sobre a manchete, a atriz relembrou que ela decidiu sair da casa que dividia com o artista e, na época, as pessoas ficaram com pena de Marcos por ter sido abandonado pela esposa. Ela também disse que as palavras usadas no título nunca foram ditas pela ex-marido e que foram apenas uma interpretação da jornalista:

- Na época em que eu saí de casa e me separei do Marquinhos, as pessoas ficaram com pena dele, falaram que eu era uma louca, que tinha abandonado ele. Graças a Deus que a minha relação com o Marcos é incrível. Tenho certeza que ele jamais falaria isso de mim. Nossa relação é demais. Mas se não fosse? Poderia colocar a minha relação com ele num lugar ruim. A gente tem um filho.

Vale lembrar que Carol é casada com Tiago Worcman desde 2007. Os dois são pais de José, de 16 anos de idade.