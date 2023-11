30 de novembro de 1944. A emancipação de São Bernardo. O Grande ABC é dividido em dois. Santo André ainda engloba São Caetano... ...e a linha Mauá a Paranapiacaba. São Bernardo fica com Diadema.

Vale uma retrospectiva:

30-11-1938 – A sede do Município de São Bernardo é transferida para Santo André. O velho Município de São Berardo passa a se chamar Santo André.

A Vila de São Bernardo não se conforma, e vai à luta.

30-11-1944 - Distrito de São Bernardo é elevado à categoria de município, com a denominação de São Bernardo “do Campo”.

O atual Grande ABC passava a ter dois municípios independentes: Santo André, englobando São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande (da Serra) e Paranapiacaba) e São Bernardo (englobando o futuro Diadema).

HISTÓRIA EM VERSOS

O músico João Silvério da Silva (João Gomes) compôs o Hino de São Bernardo, com letra do prefeito Wallace Simonsen.

A letra sintetiza a história da cidade à época, ao dizer:

1) Retomas o teu velho posto.

2) A nossa bela vila volta outra vez a ser cidade.

3) Custou, mas veio a justa reparação...

4) ...nosso trabalho não foi em vão.

E quando Wallace Simonsen escreve “contrafortes da Serra do Mar”, ele situa geograficamente a “bela Vila”.

“Vila”, expressão herdada de Portugal, onde as municipalidades são assim denominadas, caso da Vila de Vouzela, onde nasceu João Ramalho.

O AMOR DE SIMONSEN

Poderia se dizer que a letra do Hino de São Bernardo é apenas assinada por Wallace Simonsen, como fruto de algum amigo compositor ou assessor. Os versos são mesmo de Simonsen, que gostava de escrever.

Quando “Memória” participou da construção da história do Banco Noroeste, que teve à frente Simonsen, tivemos acesso ao álbum por ele organizado com o título “São Bernardo”. E vimos vários outros manuscritos de autoria de Wallace Simonsen, que legendou cada foto escolhida, inclusive a série sobre o lançamento da pedra fundamental da nova (e atual) Matriz de São Bernardo.

Wallace Simonsen amava São Bernardo, e deixou isso muito claro nos registros que fez.

CONVITE PÚBLICO

Não, hoje não é feriado em São Bernardo. Mas a cidade se reunirá em ato público na Praça Lauro Gomes, saudando mais um 30 de novembro, sua data maior.

Às 10h serão colocadas flores no canteiro onde está o busto de Wallace Simonsen. E entre os presentes, poderemos abraçar os descendentes do maestro João Gomes, o parceiro de Wallace Simonsen no Hino de São Bernardo – o da “Bela Vila”.

Realização: AME (Associação dos Amigos da Memória de São Bernardo), com apoio da Acisbec (Associação Comercial e Industrial) e Coordenadoria Regional do Centro.

Traga uma flor.

Crédito da foto 1 – Coleção: Álbum particular de Wallace Simonsen; reprodução: Claudio Roberto Medice

Crédito da foto 2 – Coleção: Laerte Pinchiari; reprodução: Claudio Roberto Medice

PARCEIROS. Wallace Cockrane Simonsen e João Silvério da Silva (o João Gomes): a cidade de São Bernardo ganha o seu hino

DIARIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 30 de novembro de 1993 – ano 36, edição 8557

MANCHETE – Polícia da Tailândia prende PC Farias.

FUTEBOL – Jabaquara é o campeão da Segunda Divisão. EC São Bernardo perde de 2 a 1 para a Inter de Bebedouro.

EM 30 DE NOVEMBRO DE...

1903 – Comissão Central do Partido Republicano apresentava sua chapa ao eleitorado. Entre os nomes, José Luiz Flaquer, de São Bernardo, deputado federal.

1908 – Iam bem adiantados os trabalhos, na Avenida Ana Costa, em Santos, para a mudança da tração animada dos bondes para a elétrica.

1953 - Orquestra Sinfônica de Santo André faz sua primeira apresentação pública. Local: Cine-Teatro Carlos Gomes, sob a regência do maestro Leonid Urbenin.

1988 - Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU - inicia a implantação do Sistema de Ônibus Metropolitano, com a distribuição de senhas para o transporte grátis entre São Matheus e São Bernardo. Estava nascendo o sistema trólebus no Grande ABC – há 35 anos...

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Adolfo, Álvares Machado, Cosmópolis, Echaporã, Elias Fausto, Franco da Rocha, Guapiaçú, Guaraci, Guarantã, Herculândia, Ibirarema, Irapuã, Lutécia, Manduri, Miracatu, Oriente, Paulo de Faria, Quintana, Registro e Sales Oliveira.

No Piauí, Dirceu Arcoverde, Monsenhor Hipólito, Santa Cruz do Piauí e São Francisco do Piauí.

No Rio Grande do Sul, Faxinal do Soturno, Jaboticaba, Pirapó, Progresso, São Jorge e Três Arroios.

No Paraná, Itaguajé, Itambaracá e Santa Cruz de Monte Castelo.

Em Minas Gerais, Muzambinho e Rio Paranaíba

No Maranhão, Olho d''Água das Cunhãs e Santa Luzia do Paruá

E mais: Breves (PA), Cardoso Moreira (RJ), Motugaba (BA) e Santa Cruz (RN).

HOJE

Dia do Estatuto da Terra

Dia do Teólogo

Dia do Síndico

Dia Nacional do Evangélico

Dia da Amizade Brasil-Argentina

Santo André

30 de novembro

Um dos primeiros discípulos de Nosso Senhor. Era irmão de São Pedro, que o apresentou ao Mestre. Segundo antiga tradição, pregou na região dos Bálcãs e sofreu o martírio sendo crucificado numa cruz em forma de X (conhecida como Cruz de Santo André).

Fonte: Cada dia tem seu santo - Autor: A. de França Andrade.

Ilustração: blog Nossa Sagrada Família (divulgação)