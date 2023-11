São Bernardo, 1944. O regime político é de exceção. E a cidade é mero distrito. Responde a Santo André desde 1939. Era preciso reagir...

Entre as lideranças, a presença da família Setti. A memorialista Myrths Setti Braga era jovem em 1944 e herdou do Armando Setti, ex-prefeito nomeado, ex-vereador eleito, fotos como esta, cujos originais foram cedidos à “Memória” e cujo destino será o Centro de Memória de São Bernardo.

A foto foi batida na Rua Marechal Deodoro. Uma Marechal ainda calçada com paralelepípedos, obra do prefeito Armando Setti.

A faixa diz tudo: Getúlio, amigo do banqueiro Wallace Simonsen, vai chegar, trazido pelo próprio Simonsen.

Na calçada, o povo reunido. Ou muito nos enganamos, ou à esquerda dá para ver um pedacinho da Rua Dr. Flaquer, onde ficava o Bar Expresso, local de reunião dos líderes autonomistas.

Ainda não havia a figura do plebiscito. O tempo é de ditatura, o Estado Novo. Por isso, dizem, o povo não participou do movimento, fato desmentido pela foto que Dona Myrths guardou.

Quase 80 anos depois, “Memória” reflete: se Getúlio viesse e encontrasse a Rua Marechal deserta, será que se esforçaria em estimular a reconquista da autonomia por parte de São Bernardo?

E tudo convergiria para o dia 30 de novembro de 1944, quando São Bernardo, por decreto, reconquista a sua autonomia. Festejemos o 30 de novembro, pois. É amanhã.

CONVITE PÚBLICO

Amanhã, quinta-feira, 30 de novembro de 2023, 10h, Praça Lauro Gomes: ato cívico comemorativo aos 79 anos da emancipação de São Bernardo (1944-2023).

Realização: AME (Associação dos Amigos da Memória de São Bernardo), com apoio da Acisbec (Associação Comercial e Industrial) e Coordenadoria Regional do Centro.

Participe. E traga uma flor para colocação junto ao busto do líder Wallace Simonsen.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 28 de novembro de 1993 – ano 36, edição 8556

ESPECIAL – “Arquitetos da Miséria” abusam da criatividade para construir barracos personalizados nas favelas do Grande ABC.

Wilson Magão faz ensaio fotográfico de construções na região. E Magda Santos escreve:

Se o terreno é pequeno, mas a família é grande, (os construtores) optam por construções de dois andares, que ganham até varanda.

As Prefeituras de Santo André, São Bernardo e Diadema têm serviços gratuitos para auxiliar a construção de casas populares.

Técnicos alertam para o perigo de desabamento.

EM 29 DE NOVEMBRO DE...

1903 – Do correspondente do Estadão na Estação Rio Grande (hoje da Serra): realizaram-se no dia 2 do corrente as cerimônias em comemoração aos mortos no cemitério local.

Houve missas na pequena capela, sendo oficiante o frei Silvério, da Ordem de São Francisco. A concorrência foi enorme.

De Ribeirão Pires afluiu a esta localidade grande massa de povo, que em romaria visitou a última morada de seus parentes e amigos.

Realizaram-se cinco batizados.

À noite, com desusada concorrência, realizou-se a Procissão das Almas.

1908 – Duas atrações naquele domingo, no Parque Antarctica e no Bosque da Saúde, com música, piquenique e bailes ao ar livre.

Movimento de variolosos na Capital: 46 pessoas internadas no hospital de isolamento, com duas mortes e 45 vacinados.

1953 - Santo André realizava os festejos do Padroeiro da Cidade, com a inauguração das novas instalações da Igreja Matriz e do Hospital Municipal. Prefeito Fioravante Zampol recepcionou o governador do Estado, Lucas Nogueira Garcez, e o cardeal-arcebispo de São Paulo, Dom Carlos Carmelo de Vasconcellos Motta.

Em seu discurso, o governador Garcez anunciou a criação da Comarca de Santo André, a primeira da região.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Promissão e Mirante do Paranapanema.

No Paraná, Araruna, Laranjeiras do Sul, Mariluz, Presidente Castelo Branco, Renascença, Santa Izabel do Oeste e Vitorino.

E mais: Chapadão do Lageado (SC), Lago Verde (MA), Malhada (BA), Natuba (PB).

Rio das Contas

Em seu livro número 2 sobre as cidades brasileiras, Victor Huerta Arroyo dedica uma bela crônica ao Rio das Contas, na Bahia, que completou mais um aniversário em 27 de novembro.

Título: “Mulher nova, bonita e carinhosa”.

Escreve o cronista: “Virando a esquina, uma cafeteria surge avessa a tanta solidão. Está movimentada. Sobre a bancada, uma porção de pedaços de folhas de cactos temperada. Perto da porta da cozinha, um burburinho celebra a chegada de uma travessa de pães de queijo gigantes. Dentre as mais falantes na fila está dona Laura, conhecida minha desde o café da manhã”.

HOJE

Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino

Dia Nacional da Albânia: comemora a libertação do país da ocupação nazista.

Dia Internacional das Mulheres Defensoras dos Direitos Humanos

São Saturnino

29 de novembro

De origem grega, viveu no século 3º e foi o primeiro bispo de Tolouse, na França.

