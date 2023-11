Igreja Matriz de São Bernardo é invadida e tem itens furtados

A Igreja Matriz de São Bernardo foi alvo da criminalidade nesta segunda-feira (27), e nem itens considerados sagrados, como a relíquia de São João Batista Scalabrini, foram poupados. A Polícia Civil investiga o furto à Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, ocorrido na Rua Padre Lustosa, no Centro do município.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência. No local dos fatos, a representante da igreja apresentou o portão lateral com o cadeado arrombado, e a porta forçada. Após verificação, foi atestado que objetos foram roubados. Foram subtraídos do local três cofres, o relicário, três câmeras de vídeo, seis rádios transmissores, um notebook e um modem.

Foi solicitado perícia ao local. O caso foi registrado como furto no 1º DP de São Bernardo.