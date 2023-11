Santo André recebe espetáculo Sonhando com o Mickey em 2 de dezembro

Acostumada a receber atletas de diversas modalidades, a quadra do Ginásio Laís Elena Aranha, no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, em Santo André, será tomada por alguns dos principais personagens da Disney. Neste sábado (2), Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald, Pateta, Elsa, Anna, Olaf, Moana, Mirabel, Luiza, Isabela e diversos outros integrarão o espetáculo musical ‘Sonhando com o Mickey’.

O show inicialmente estava marcado para ocorrer em outubro, como parte da programação do Dia das Crianças. Entretanto, as condições climáticas levaram ao adiamento do evento, que agora integra a programação do Natal Solidário de Santo André. Serão duas apresentações, às 18h e às 20h, cada uma delas para público de 4 mil pessoas. Para garantir o ingresso, é necessário realizar inscrição pelo site www.santoandrenatalsolidario.com.br.

“Vamos fazer dois espetáculos, ambos no Dell’Antonia, para não correr risco novamente de adiar por conta de chuva. Será um espetáculo incrível e milhares de crianças e famílias vão se divertir muito”, ressaltou o prefeito Paulo Serra.

O espetáculo, que já passou por Botucatu, Sorocaba e Araçatuba, agora chega a Santo André, em parceria entre a Prefeitura e a OSSEL Assistência.

A entrada será gratuita/solidária para acompanhar a exibição, que tem cerca de 1 hora e 20 minutos de duração: o ingresso pode ser trocado por 1 kg de alimento não perecível. O montante arrecadado terá como destino o Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade, o qual tem 123 entidades assistenciais cadastradas que auxiliam aproximadamente 50 mil pessoas em situação de vulnerabilidade.