Zacarias se encontra com Valdemar Costa Neto em Sto.André

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, esteve em Santo André para visitar o vice-prefeito da cidade, Luiz Zacarias (PL). O encontro trouxe peso para Zacarias no debate a respeito da sucessão do prefeito Paulo Serra (PSDB) e também reforçou que o PL trata o atual vice andreense como um dos ativos para o pleito do ano que vem.

A reunião aconteceu no Paço, no começo da tarde. “Uma satisfação receber o Valdemar em nossa cidade, e isso demonstra o quanto o PL está alinhado em ajudar o desenvolvimento de Santo André. Muitos deputados do partido já enviaram emendas para nós, contribuindo para a melhoria dos serviços públicos”, declarou Zacarias, depois do encontro.

Vice-prefeito de Paulo Serra (PSDB) nos dois mandatos, Zacarias é um dos nomes listados pelo grupo governista para encarar a sucessão no pleito do ano que vem. Ele esteve presente, por exemplo, na reunião organizada pelo chefe do Executivo há dois meses com os potenciais nomes da corrida eleitoral andreense.

Um dos ativos de Zacarias é justamente estar filiado ao PL – pela sigla, concorreu a uma cadeira na Câmara Federal e recebeu 22.698 votos. O PL é o partido com maior bancada no Congresso e viu eleitores da cidade darem boas votações a nomes do partido, como Carla Zambelli (18.925 votos), Eduardo Bolsonaro (12.716) e Ricardo Salles (10.620), sem falar que o senador Astronauta Marcos Pontes (PL) foi o mais votado do município, com 161.753 votos.

Por outro lado, Paulo Serra já sinalizou que o futuro candidato governista sairá do PSDB. Nos bastidores, Zacarias tem trabalhado para convencer a alta cúpula do governo a apostar nele pela questão da lealdade e pela força eleitoral do PL.

Zacarias admitiu que o diálogo com Valdemar Costa Neto também passou pela construção eleitoral do ano que vem – não só em Santo André, mas no Grande ABC. “Hoje o PL é o maior partido do Brasil e nós estamos em uma cidade que é referência do Estado por sua gestão. Por isso, nós do PL andreense vamos buscar mais pessoas para se filiar ao partido para aumentarmos nosso grupo e fazer do PL um partido cada vez maior em Santo André e no Brasil”, pontuou.

No fim do mês passado, durante atividade eleitoral em Mauá, o presidente paulista do PL, José Tadeu Candelária, disse que o partido terá cinco candidatos a prefeito no Grande ABC, e citou Santo André como cidade prioritária.