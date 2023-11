Alex firma diálogo com Glauco Braido

O deputado federal Alex Manente (Cidadania), pré-candidato a prefeito de São Bernardo, esteve com o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil) e com o vereador Glauco Braido (PSD), de São Bernardo, em um diálogo de aproximação de forças políticas de olho no ano que vem.

A reunião teve como objetivo selar a parceria entre Glauco Braido e Alex pensando no projeto eleitoral de 2024, fortalecendo o grupo que apoia a pré-candidatura de Alex à Prefeitura de São Bernardo.

“Visitei nesta manhã meu colega de Câmara Federal Kim Kataguiri, juntamente com o vereador de São Bernardo Glauco Braido. Conversamos sobre os desafios da nossa região, especialmente São Bernardo e sobre as pautas desta semana no Congresso Nacional. Vamos juntos”, comentou Alex.

Tanto Kim quanto Glauco Braido pertencem ao grupo político MBL (Movimento Brasil Livre), que emergiu durante os protestos contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2015 e se consolidaram nos últimos pleitos. O MBL adota viés liberal na economia e se posiciona de forma contrária ao PT.

Na Câmara, Glauco Braido iniciou o mandato na base de sustentação do prefeito Orlando Morando (PSDB) e, conforme o tempo passou, adotou postura independente, muitas vezes crítica, ao trabalho do tucano.

Com a chegada de Glauco Braido, Alex soma o quarto vereador na construção de um projeto político ao Paço: antes deles, Julinho Fuzari (PSC), Pery Cartola (PSDB, licenciado da casa porque é secretário de Pessoa com Deficiência e Cidadania de São Bernardo) e Paulo Chuchu (PRTB, ligado à família do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL) publicamente anunciaram que defendem o nome de Alex como candidato à Prefeitura no ano que vem.

Também a respeito do PSD, partido de Glauco Braido, Alex possui relação de proximidade com o secretário estadual de Governo e dirigente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que, em discurso em São Bernardo, chegou a dizer que “agora é a vez do Alex”, em referência ao pleito de 2024.