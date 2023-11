Shoppings oferecem 563 vagas temporárias no Natal

Os shoppings do Grande ABC têm pelo menos 563 vagas temporárias em aberto para o mês de dezembro. O número pode ser maior, já que apenas quatro dos nove centros de compras informaram a quantidade de postos. Os demais não se posicionaram porque entendem que a disponibilidade para contratação é assunto que diz respeito aos lojistas. Os sites da maioria dos shoppings trazem a opção ‘trabalhe conosco’ e pode ser a porta de entrada.

O Mauá Plaza, com 400 vagas, é o que oferece mais oportunidades. Em seguida vem o Grand Plaza (70), Shopping ABC (48) e o Atrium (45). Os três últimos estão localizados em Santo André.

Dados da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) mostram que a oferta de empregos temporários deverá ser a maior registrada desde 2013. Com a expectativa de aumento de 5,6% nas vendas em comparação ao ano passado, a estimativa é de contratação de 108,5 mil trabalhadores temporários, número que só perde para o registrado há dez anos, quando foram abertas 115,5 mil vagas.

A CNC ainda projeta que após o Natal a taxa de efetivação dos temporários seja de 14,2%, número ligeiramente superior ao do ano passado, quando o varejo efetivou 12,3% dos contratados.

A consultoria de RH Luandre, com unidade da região, já viu crescer o número de oportunidades, 55,9% maior que em 2022, com 7.100 vagas temporárias neste fim de ano, em diversas regiões do Brasil, para pessoas com e sem experiência. Os interessados podem se candidatar de forma gratuita pelo site candidato.luandre.com.br.

Uma das principais dicas para que o temporário consiga tornar a vaga efetiva é ter força de vontade e comprometimento. “As empresas sempre ficam de olho nos profissionais que demonstram interesse durante o trabalho temporário. E isso não quer dizer apenas entregar um bom serviço, mas mostrar habilidades como trabalhar bem em grupo, apresentar soluções aos problemas e se envolver com a empresa”, afirma Debora Herdeiro, gerente de RH da Luandre.