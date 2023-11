Roku chega à CCXP23 com sua própria cidade do streaming

O maior festival de cultura pop do Brasil recebe, pelo segundo ano consecutivo, a plataforma de streaming para TV número 1 nos Estados Unidos, Canadá e México. Entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, a Roku estará na CCXP23 com uma ativação inspirada na Roku City, icônico descanso de tela presente nos dispositivos de streaming Roku e nas Roku TVs em todo o mundo.

No estande, duas vezes maior e mais interativo que o do ano passado, os participantes do evento vão aproveitar o melhor do streaming. Fãs de filmes, séries, reality shows, animações e música se conectam com seus conteúdos favoritos num ambiente instagramável, concorrem a itens de colecionador - só disponíveis no estande da Roku durante esta edição da CCXP - e ainda podem se apaixonar por ações surpresa.

Composta por uma capela, um teatro, uma loja, um estúdio e uma nave alienígena, a Roku City do estande da Roku na CCXP23 vai oferecer desde inúmeras oportunidades de ganhar brindes até a experiência de ser abduzido por um disco voador. Logo abaixo do imenso ovni, atração principal da cidade montada no Brasil, os participantes vão pular durante um minuto numa cama elástica, presos por cabos, em busca de um prêmio exclusivo. Ninguém sai desta aventura sem sua recompensa, que pode variar entre canecas, camisetas, moletons, pôsteres, dispositivos de streaming Roku e até Roku TVs.

No estande, todos os dias, a Roku vai realizar o sonho de casais geeks românticos, que vão poder se casar como manda o figurino: com direito a trajes temáticos, certidão de casamento, foto impressa e lembrancinhas. Lucas Monteiro, do canal Luke, Minha Vida é uma Série, diz o primeiro sim da maratona matrimonial no dia 30, às 15h. Os casais que quiserem oficializar a união precisam se inscrever nas redes sociais da Roku.

“Estamos preparando uma experiência inesquecível para os fãs de streaming. Dentro do objetivo da Roku de levar streaming fácil e acessível a todos os brasileiros, com a Roku City na CCXP23 trazemos uma pequena amostra do que nossos usuários encontram na plataforma: grande oferta de conteúdo para escolher de um jeito simples, divertido e surpreendente”, comenta Luis Bianchi, diretor de marketing para América Latina na Roku.