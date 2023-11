Alfonso Herrera revela se vai ao último show da turnê do RBD

Será que vem aí? Alfonso Herrera concedeu uma entrevista à imprensa mexicana e comentou sobre os rumores de que iria ao último show da turnê do RBD, que acontecerá dia 21 de dezembro no Estádio Azteca.

Sem rodeios, o cantor e ator afirmou que isso não vai acontecer, já que estará gravando:

- Vou te dizer uma coisa, honestamente? Vou estar gravando. Eles sabem que a amizade e o carinho estão muito além de uma presença.

Mesmo com a negativa, Alfonso afirmou que está muito feliz com o trabalho dos seus colegas. Ele ainda elogiou as apresentações e reforçou a importância do grupo em diferentes países.

- Mas posso dizer que estou muito feliz por tudo o que eles estão vivendo. Está tudo incrível, os shows estão incríveis, o sucesso que eles estão tendo, e penso que o mais importante é focar na parte boa. Às vezes as pessoas só focam em coisas que desviam. Temos que focar na importância que eles têm, como mexicanos, no Brasil, nos Estados Unidos, então é fantástico o que estão conseguindo.