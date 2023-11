Cristiano, dupla de Zé Neto, revela que o filho recebeu alta hospitalar: O dia mais feliz das nossas vidas!

Boas notícias! Após ter recebido a alta da UTI, Cristiano, da dupla com Zé Neto, anunciou neste domingo, dia 26, pelas redes sociais que Miguel está em indo para casa. O cantor sertanejo compartilhou as novidades com vídeos do pequeno de apenas cinco meses, que teve que passar por uma cirurgia no coração.

Vale lembrar que Miguel sofre de uma doença congênita causando a má formação no músculo cardíaco, aorta e valva pulmonar.

Na publicação, Cristiano abriu o coração e fez um textão sobre os dias que o bebê passou no hospital e declarou toda sua admiração e amor a sua esposa, Paula Vaccari:

Miguel esta indo pra casa. O dia mais feliz das nossas vidas! Eu não tenho como agradecer as orações de vocês e o carinho por minha família, o amor de vocês chegou ao Miguel e podem ter certeza, fortaleceu ainda mais ele. Deus não é homem, para mentir, a promessa se cumpriu. Quero enaltecer a minha esposa, companheira e uma mãe sem igual, acompanhei seu sofrimento, sua angústia e desespero, e juntos fomos fortes, na fé e no amor. No segundo vídeo, o Miguel estava voltando da anestesia e muito debilitado, e o olhar dele, para essa mãe, traz paz, amor e segurança, ele transmitiu nesse olhar tudo que você representa pra ele como mãe, como Maria! Nossa senhora entendeu sua dor de mãe e esteve ao nosso lado! Os médicos trabalharam, e Jesus operou.

O sertanejo continuou o texto e agradeceu o apoio que Miguel teve no hospital. Antes de passar pelo procedimento cirúrgico o pequeno ficou internado e também passou pela UTI, unidade de tratamento intensivo:

Agradeço a equipe medica, quanto amor no que fazem, quantas crianças vocês tem salvado, por amor a profissão. Obrigado a todos(a) enfermeiros(a) pelo amor que cuidam das crianças na UTI. E Muito obrigado São Miguel arcanjo, pela proteção e guarda do meu filho, a que a ti consagrei?Hora de voltar pra casa, pro nosso aconchego, pros seus irmãos que estão morrendo de saudade e cheios de amor pra te dar! Você é um GUERREIRO Miguel. A minha vida nunca mais será a mesma.