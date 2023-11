Festival Cultural do Leste Europeu chega a segunda edição em São Caetano

A segunda edição do Festival Cultural do Leste Europeu acontece neste fim de semana (25 e 26), , das 9h às 18h, no Espaço Verde Chico Mendes. O evento conta com oficinas culturais, danças e atrações típicas do Leste Europeu, além de artesanato temático e gastronomia autêntica de países como Bulgária, Croácia, Hungria, Lituânia, Polônia, Romênia, Ucrânia, Rússia, República Tcheca e da cultura Viking para compor a festa.

Para participar, a entrada é solidária, por meio de 1 kg de alimento não perecível. E o ponto de encontro se estabelece na Avenida Fernando Simonsen, 566 - no Bairro Cerâmica.

PROGRAMAÇÃO

SÁBADO (25)

11h - Sérvia - Grupo musical Yezushka;

12h - Oficina de danças tradicionais dos Bálkans e dança Cigana Húngara;

13h - Oficina de luta marcial Eslava - Systema;

14h - Oficina artesanal boneca Eslava - Camila Dimitrov;

15h - Lituânia - Grupo folclórico Rambynas.

DOMINGO (26)

12h- Oficina de dança folclórica lituana;

13h- Oficina de dança folclórica russa;

14h - Cantora soprano Helena Petrenko;

15h - Rússia- grupo folclórico Volga;

16h - Ucrânia- grupo folclórico Kyiv;

17h - Duelo Viking.