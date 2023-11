Clima ferve muito na Câmara de Sto.André

Esta coluna vem mostrando que, semana após semana, o clima nas sessões tem ficado quente. Na sessão de terça-feira, em Santo André, a temperatura subiu tanto que quase houve cruzamento de linhas do decoro parlamentar. O vereador Márcio Colombo (PSDB) subiu à tribuna para parabenizar o ultraliberal Javier Milei pela sua vitória na eleição para presidência da Argentina e, no discurso, reiteradas vezes, chamou integrantes da esquerda de “vagabundos”. Colombo costuma subir o tom em suas falas, sempre polarizando o debate entre esquerda e direita trazendo assuntos que muitas vezes não são relacionados a Santo André. Só que, desta vez, o vereador Wagner Lima (PT), conhecido na Casa por perfil moderado, também foi para a tribuna rebater o tucano. A troca de acusações por pouco não se transformou em coisa pior assim que o petista desceu da tribuna. Lima e Colombo se encararam por alguns segundos, até serem separados por demais vereadores.

Monitoramento

Esse tipo de discussão tem sido frequente, sobretudo nas sessões em Santo André e São Caetano, onde o debate ideológico muitas vezes domina a pauta em vez dos assuntos da cidade. Esta coluna apurou que as mesas diretoras das respectivas casas têm acompanhado a elevação do tom com cautela e projetado que, em ano eleitoral, a tendência é de piora do quadro. Ao mesmo tempo, os dirigentes sabem que regulamentar a fala do vereador fere justamente o direito democrático do Parlamento. Saia justa à vista.

Reunião

Vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PL) se reuniu ontem com o secretário de Governo da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), Arthur Lima. “Conversamos sobre algumas reivindicações de Santo André na área da saúde, da mobilidade urbana e da habitação. Certamente com esse apoio teremos mais recursos para melhorar, cada vez mais, a nossa amada cidade”, pontuou o liberal.

Projeto de lei

Depois da morte de uma fã no show da cantora norte-americana Taylor Swift, no fim de semana, no Rio de Janeiro, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) protocolou o projeto de lei que determina o fornecimento gratuito de água potável em eventos públicos e privados de grande porte no Estado de São Paulo. O texto também veda a proibição de entrada de garrafas de água. “Para que isso não aconteça novamente, é necessário que a distribuição e a entrada de água sejam permitidas. Não podemos colocar em risco mais uma vida, como a que foi perdida no Rio de Janeiro”, argumentou.

Proposta para travar o futuro

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), segue protocolando e aprovando projetos de lei que visam criar saias justas ao futuro governo – Morando deixa a cadeira de prefeito em 31 de dezembro de 2024. Sete anos depois de instituir, de boca, que secretários não poderiam mais utilizar carros oficiais nem celulares pagos com o dinheiro público, ele apresentou projeto para virar lei essa determinação. Se o futuro prefeito entender que há necessidade de uso de carros oficiais, precisará enviar para a Câmara outro projeto de lei para revogar o dispositivo.

Casa arrumada

Com a destituição do diretório do Cidadania de São Caetano, o vereador Tite Campanella (Cidadania) já deixou circular pela cidade que está de malas prontas para o Republicanos. O partido é presidido pela mulher do parlamentar, Renata Galati. A transferência, segundo Tite tem confidenciado para alguns atores da classe política local, vai acontecer só em abril, na janela eleitoral, para evitar qualquer possibilidade de cassação de seu mandato com base na Lei da Fidelidade Partidária.