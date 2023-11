Festa de natal em São Caetano terá Jota Quest, Vanessa da Mata e Ney Matogrosso

A programação de Natal em São Caetano tem como destaques da parte cultural os shows do Jota Quest, Vanessa da Mata e Ney Matogrosso (confira a programação completa abaixo). Tudo gratuito.

Também terá Vila de Natal e Bosque Encantado, árvores natalinas gigantes (uma delas com 24 metros de altura), o concurso Natal Luz (que distribuirá R$ 40 mil às melhores decorações de casas, condomínios, comércios e escolas) e o Natal Solidário (exclusivo para pessoas em situação de vulnerabilidade social), entre outras ações.

O primeiro dos grandes nomes da MPB a subir no palco será Vanessa da Mata. A cantora se apresentará junto da Orquestra da Fundação das Artes, no dia 3 de dezembro, em frente à sede da instituição (Rua Visconde Inhaúma, 730, Bairro Oswaldo Cruz).

Já o Espaço Verde Chico Mendes (Avenida Senador Roberto Simonsen, 566, Bairro Cerâmica) será o palco dos shows de Ney Matogrosso (15/12), Jota Quest (17/12) e ainda de mais uma atração a ser confirmada, no dia 16 de dezembro.

Os quatro shows são gratuitos, mas o público poderá contribuir com as causas sociais da cidade doando 1kg de alimento não perecível, que serão revertidos às pessoas que mais precisam.

VILA E BOSQUE ENCANTADO DE NATAL

São 30 casas decoradas externamente por artistas plásticos e pintadas internamente por servidores municipais voluntários. Montadas no Espaço Verde Chico Mendes. Na abertura, sábado (25/11), às 19h, terá fogos de artifício sem estampido – haverá intensa programação artística e a presença do Papai Noel aos fins de semana, sempre às 19h.

NATAL LUZ

Premiação para decorações em quatro categorias: residencial, condominial, comercial e escolar. Os primeiros lugares receberão R$ 5 mil; os segundos R$ 3 mil; e, os terceiros R$ 2 mil. O projeto de lei que institui o concurso deverá ser votado na Câmara na sexta-feira (24/11). Se aprovado, o regulamento será publicado na próxima semana.

CAMINHÃO DE NATAL

Circulará nos corredores comerciais da cidade a partir das 12h de sexta-feira (24/11). Exceto aos domingos.

NATAL SOLIDÁRIO

Evento exclusivo para as famílias beneficiárias do Programa Auxílio-Alimentação (cesta básica), que receberão os convites em suas residências. Serão entregues cestas de Natal e distribuídos brinquedos às crianças – também haverá o sorteio de prêmios.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

24/11 (sexta-feira), às 19h. Eventos na Avenida Presidente Kennedy.

• Árvore de Natal de 24 metros, com a presença do Papai Noel e atrações culturais, na Praça dos Imigrantes (Av. Pres. Kennedy com Av. Tijucussu, Bairro Olímpico);

• Fogos de artifício sem estampido;

• Túnel de Luz da Av. Pres. Kennedy, Bairro Olímpico;

• Trio de Jazz da Fundação das Artes convida Três Tenores da América.

25/11 (sábado), às 19h. Eventos no Chico Mendes.

• Abertura da Vila de Natal;

• Arvore de Natal de 12 metros e Túnel de Luz, com a presença do Papai Noel e atrações culturais, no Espaço Verde Chico Mendes (Av. Fernando Simonsen, 566, Bairro Cerâmica);

• Fogos de artifício sem estampido;

• Trio de Jazz da Fundação das Artes convida Três Tenores da América

25/11 (sábado), às 19h.

• Início da iluminação das árvores em corredores comerciais, praças e grandes avenidas;

1/12 (sexta-feira), às 19h.

• Árvore de Natal de 12 metros da Praça Cardeal Arcoverde, Centro;

3/12 (domingo), às 18h.

• Show de Natal com Vanessa da Mata e Orquestra da Fundação das Artes, em frente à Fundação das Artes (Rua Visconde de Inhaúma, 730, Bairro Oswaldo Cruz);

• Antes do show principal, terão outras atividades no mesmo local:

16h30 - Apresentação Musical Fundação das Artes

17h30 - Orquestra Sinfônica da Fundação das Artes convida Paulo Tiné e Paola Picherzky.

10/12 (domingo), às 17h.

• Orquestra da Fundação das Artes, na Praça Cardeal Arcoverde, Centro;

15/12 (sexta-feira), às 20h.

• Show de Natal com Ney Matogrosso, no Espaço Verde Chico Mendes (Av. Fernando Simonsen, 566, Bairro Cerâmica);

16/12 (sábado), a partir das 8h.

• Natal Solidário no Complexo Poliesportivo Lauro Gomes;

16/12 (sábado), às 20h.

• Show de Natal (artista a confirmar) no Espaço Verde Chico Mendes (Av. Fernando Simonsen, 566, Bairro Cerâmica);

17/12 (domingo), às 20h.

• Show de Natal com Jota Quest no Espaço Verde Chico Mendes (Av. Fernando Simonsen, 566, Bairro Cerâmica);

20/12 (quarta-feira), às 10h.

• Missa Campal de Natal, no Espaço Verde Chico Mendes (Av. Fernando Simonsen, 566, Bairro Cerâmica).

25/11 a 17/12

? Todos os fins de semana, de 25/11 a 17/12: atrações culturais na Vila de Natal do Parque Chico Mendes.

? As decorações serão retiradas no dia 6 de janeiro.