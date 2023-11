22 de novembro. Dois plebiscitos. Mauá e Ribeirão Pires. E um presépio em Rio Grande.

Fiquei emocionado com a Memória de domingo e o encontro com os jovens (da EMEB Mario de Andrade), desafiando-os na busca das memórias dos avós. Que bela iniciativa.

Também na semana que passou, Memória retornou com nosso querido amigo Gianello (sociólogo José Roberto Gianello). Boas lembranças.

José Armando Pereira da Silva, critico de arte e escritor.

Que bela experiência a da EMEB Mário de Andrade. Vou colaborar na divulgação do projeto, junto às escolas que conheço.

Alexandre Takara, orientador da Memória.

Amigo da Memória, vão pipocando as notícias de uma região que tem memória, numa data importante: foi em 22 de novembro de 1953, há exatos 70 anos, que a população de Mauá e Ribeirão Pires foi às urnas em plebiscito: os distritos deveriam se desmembrar da mãe Santo André?

A resposta foi positiva, e a região passaria a contar com cinco cidades autônomas: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá e Ribeirão Pires.

Diadema e Rio Grande aguardariam alguns anos mais até se emanciparem.

UM PRESÉPIO

E olhem só a boa nova que vem de Rio Grande da Serra, no texto do jornalista e historiador Roberto Nascimento: as irmãs franciscanas nos contam sobre o oitavo centenário do primeiro presépio, em Greccio, com São Francisco de Assis.

O presente destas irmãs franciscanas

Texto: Roberto Nascimento

O Natal deste ano para além da celebração cristã do nascimento do menino Jesus, vem acompanhado de uma efeméride histórica: os 800 anos da primeira vez em que um presépio retratando a natividade foi montado. O autor da montagem foi o santo Francisco de Assis em 1223 na comuna de Greccio, atual província italiana de Rieti, no Lácio.

Muitos presépios serão confeccionados neste 2023, mas um, em especial, montado pela primeira vez na caçula Rio Grande da Serra terá destaque, pois ganhará vida pelas mãos das irmãs franciscanas de Cristo Rei, congregação que completou este ano 50 anos de atuação no menor município da região.

O presépio na cidade chega por iniciativa da irmã franciscana Vanderléia Corrêa de Melo que soube organizar um grupo de voluntários na reconstituição da cena do nascimento mais festejado pela humanidade com toda a sua representação histórica: o menino na manjedoura, acompanhado por sua sagrada família, Maria e José, além dos pastores de ovelhas e dos reis magos Belchior, Gaspar e Baltazar, conforme os evangelhos de Lucas e Mateus.

Com visitação gratuita, o presépio será aberto ao público em 17 de dezembro, na paróquia de São Sebastião até o dia da epifania, 6 de janeiro.

MARCO HISTÓRICO. A Praça 22 de Novembro em 2001, uma homenagem à data do plebiscito que deu a independência à cidade de Mauá e hoje abrindo espaço ao terminal rodoviário. Felizes, o pai Osmar e os filhos Jayne e Andrey. Amanhã, Memória conta quem é a historiadora e arquiteta Jayne Nunes dos Santos

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 21 de novembro de 1993 – ano 36, edição 8550

DIADEMA – O 1º Baile da Cidade, no clube Okinawa, abria os festejos de aniversário do município.

EDITORIAL – Iniciativa popular

O projeto de criação em Mauá de uma empresa de saneamento é um exemplo para toda a região.

EM 22 DE NOVEMBRO DE...

1908 – A empresa City of Santos começava a colocar os postes para os bondes elétricos no José Menino.

Realizava-se uma manifestação dos bebedores de cerveja em Londres, contra a ameaça de fechamento de um terço das tabernas.

Estiagem em Lisboa provocava a falta d’água.

1953 - Realizados plebiscitos em Mauá e Ribeirão Pires. O povo diz SIM. E os dois distritos separam-se de Santo André.

1958 - Entra em funcionamento a estação telefônica da CTBC em Mauá.

1963 – Presidente Kennedy assassinado em Dallas (EUA).

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Álvaro de Carvalho (1949, quando se separa de Garça) e Monte Castelo (1954, quando se separa de Araçatuba).

No Ceará, Barro, Chaval, Itatira, Jati, Marco, Monsenhor Tabosa, São Luís do Curu e Trairi.

No Rio Grande do Sul, Cruzeiro do Sul e Ibiaçá.

No Paraná, Iguaraçu e Santa Cecília do Pavão.

Em Rondônia, Ji-Paraná e Primavera de Rondônia.

E mais: Cabeceira Grande (MG), Cândido Mendes (MA), (PR), Lages (SC), Niterói (RJ) e Piracanjuba (GO).

HOJE

Dia da Música, do Músico e dos Cantores

Dia Nacional do Líbano

Santa Cecília

22 de novembro

Viveu em Roma entre os séculos II e III. E a padroeira da música e do canto.

Ilustração: Convento da Penha, Vila Velha (ES)

