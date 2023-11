Câmara de Sto.André aprova orçamento de R$ 5,6 bi para 2024

A Câmara de Santo André aprovou em duas sessões o projeto de autoria do Executivo, comandado pelo prefeito Paulo Serra (PSDB), que prevê orçamento de R$ 5,6 bilhões para o município em 2024. A proposta se refere à LOA (Lei Orçamentária Anual), que estima as receitas e fixas as despesas do governo municipal, além de estavelecer quais serão as metas e prioridades para o ano seguinte.



O valor estabelecido pela gestão tucana corresponde a 16% a mais em relação ao orçamento vigente, estimado em R$ 4,8 bilhões no ano passado.

O projeto prevê prioridade ao orçamento destinado à saúde, sendo o único setor a ter um valor orçado superior à casa de R$ 1 bilhão. A previsão é que a Secretaria da Saúde do município tenha um orçamento de R$ 1,1 bilhão. O segundo maior montante será da Secretaria de Educação, com R$ 925 milhões.

Para o Legislativo, a Prefeitura estima um orçamento de R$ 103 milhões no ano que vem, um aumento de 22,6% em relação aos R$ 84 milhoes reservado para 2023. Nos últimos meses, não foram poucas as queixas do presidente Carlos Ferreira (Republicanos) e demais vereadores sobre a estrutura da Câmara, especialmente em relação ao estado painel eletrônico.

“Essa Casa está caindo aos pedaços”, disse Carlos na sessão após uma breve paralisação por conta de um problema na impressora usada para distribuir os projetos aos vereadores. “Mas resolveremos todos esses problemas no ano que vem, podem ter certeza”, continuou.

A proposta foi aprovada por 16 dos 21 vereadores da Casa. Os opositores ao governo Paulo Serra, Ricardo Alvarez (Psol) e Wagner Lima (PT), foram os únicos a votar contra o projeto. Alvarez foi autor de uma das emendas rejeitadas pela maioria dos parlamentares. O psolista havia votado a favor do projeto no primeiro turno, mas mudou seu posicionamento após a rejeição às emendas. O vereador Eduardo Leite (PSB) votou a favor na primeira votação, mas se absteve no segundo turno. SÃO CAETANO A Câmara de São Caetano também aprovou o orçamento para o próximo ano. O projeto enviado pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) estima um valor de R$ 2,2 bilhões para o município em 2024.

A estimativa representa um aumento de 4,7% dos R$ 2,1 bilhões do orçamento de 2023. A proposta foi aprovada por 16 votos a 2, com apenas os vereadores Edison Parra (Podemos) e Bruna Biondi (Psol), do mandato coletivo Mulheres Por + Direitos, votando contra.

O setor com maior verba para o ano que vem será a Secretaria da Educação, com R$ 516 milhões orçados. A saúde, por sua vez, terá orçamento de R$ 470 milhões.