Santo André inaugura sede do Samu com moderna estrutura

Santo André conta a partir de agora com uma nova e moderna sede do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que funciona no pavimento térreo da Secretaria de Saúde, na Rua Catequese, 242, no bairro Jardim. Antes, o serviço operava na Avenida Ramiro Colleoni, mas o local sofria com problemas estruturais e não tinha espaço suficiente para comportar os cerca de 370 funcionários.

O prefeito Paulo Serra visitou o local nesta terça-feira (21) e destacou a integração do serviço com o COI (Centro de Operações Integradas), além dos equipamentos tecnológicos que foram instalados e que aceleram o atendimento ao munícipe. Durante a agenda também foram entregues os novos kits de uniformes para os profissionais da corporação, contendo jaquetas, coletes, capas de chuva, calça, botas, bonés, entre outros itens. “Esse é um momento histórico e de valorização da corporação, que agora está instalada em um prédio adequado e com toda estrutura necessária para a realização das atividades. Além disso, a nova sede está totalmente integrada ao COI, com televisores que mostram em tempo real onde estão as ambulâncias. De posse desses dados é possível estudar as necessidades e melhorar ainda mais o tempo resposta, beneficiando diretamente a população”, afirmou.

O prefeito lembrou ainda que, além dos televisores com informações em tempo real, as equipes do Samu estão equipadas com tablets e o relatório das ocorrências é digitalizado, o que aumenta a agilidade no envio das informações.

O secretário de Saúde, Gilvan Junior, ressaltou a qualidade das informações que chegam para os gestores do Samu com a informatização do serviço. “Temos painéis que nos mostram onde estão as ambulâncias, para quais serviços os pacientes foram levados e a quantidade de atendimentos realizados no dia. Agora nosso Samu está completo, com nova sede, informatizado, com as ambulâncias em dia”, comentou.

A nova sede do Samu conta com 670 metros quadrados e está equipada com salas administrativas. dois confortos médicos (salas de descanso), almoxarifado, farmácia, sala de enfermagem, expurgo, copa, vestiários, além de estacionamento e pátio para ambulâncias e motolâncias.