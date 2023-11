Danilo ganha força como alternativa

O que antes era uma mera especulação começa a ganhar corpo de alternativa real. Com a cassação do mandato de deputado federal de Marcelo Lima (PSB), cresceu o número de interlocutores do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), que veem com bons olhos apresentar o presidente da Câmara, Danilo Lima (PSDB), como candidato a prefeito na eleição do ano que vem. Vereador mais bem votado em 2020, Danilo é primo de Marcelo e, segundo alguns aliados de Morando, tem um perfil de melhor aceitação na classe média-alta de São Bernardo – classe que Marcelo Lima encontra dificuldade. Pode ser coincidência – ou não –, mas, nas últimas semanas, Danilo vem ganhando protagonismo nos eventos do Paço e, pelas redes sociais, tem encampado brigas com o pré-candidato do PT à Prefeitura, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira.

Escondido

Por falar no presidente da Câmara de São Bernardo, Danilo Lima (PSDB), a direção da Casa vetou a inclusão de reportagens sobre as compras polêmicas que o comando quer fazer – como lava-louças, frigobares e ventiladores – no clipping encaminhado aos vereadores. O clipping é a condensação de reportagens que envolvam o Legislativo ou assuntos relevantes, pré-selecionados pelo setor de comunicação da Casa.

Apoio

A pré-campanha à Prefeitura de São Bernardo do deputado federal Alex Manente (Cidadania) vem costurando candidaturas a vereadores, sobretudo na periferia. Uma das apostas no Jardim Silvina é o projeto de Diego Augusto Martiene Piton, conhecido Gordão do El-Shaday. A costura foi capitaneada pelo vereador Julinho Fuzari (PSC), que tende a ser vice de Alex em 2024.

De quem é a culpa

Reverberadores das ideias do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), buscam alternativas para livrar a culpa do tucano com relação ao êxodo de grandes empresas durante a gestão tucana. Eles têm dito que a crise econômica no município é da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Projetos

A Câmara de São Caetano aprovou projeto de lei do Executivo que altera a carga horária dos empregos públicos de profissionais que trabalham na Educação da cidade. O projeto, aprovado em dois turnos, reduz de 44 para 40 horas semanais a jornada de trabalho de inspetor de alunos, tradutor, intérprete, e guia-intérprete de Libras, porteiro, servente provedor, vigia e técnico auxiliar de operação de áudio, vídeo e informática.

Pedido

Ex-deputado estadual Ricardo Mellão (Novo) esteve ontem na sessão na Câmara de Santo André. Esteve junto com Paulo Proieti, coordenador do Novo no Grande ABC. Ele agradeceu a receptividade e lembrou quando encaminhou emendas para a cidade para reforço da área da segurança.

Reforço

Na noite de segunda-feira, o pré-candidato do MDB à Prefeitura de Diadema, o presidente da SPObras, Taka Yamauchi, participou de ato que confirmou que um histórico militante do PSB local irá apoiá-lo. Ligado ao futebol amador da cidade, Brasil da Silva Gomes está a caminho do PP, partido que já está no arco de aliados de Taka.